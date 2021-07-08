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Avukata bıçaklayıp, bir gözünü kaybetmesine neden olan peruklu saldırgana 18 yıl hapis - Son Dakika

Avukata bıçaklayıp, bir gözünü kaybetmesine neden olan peruklu saldırgana 18 yıl hapis

08.07.2021 11:53
Avukata bıçaklayıp, bir gözünü kaybetmesine neden olan peruklu saldırgana 18 yıl hapis, System.String[]

KONYA'nın Akşehir ilçesinde, kendisine boşanma davası açan eşinin avukatı Asilcan Tuzcu'yu (30), peruk takıp evinin girişinde bıçaklayarak, bir gözünün görme yetisini kaybetmesine neden olan Ferdi Öğüt, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan hiçbir takdir indirimi uygulamadan 18 yıl hapse çarptırdı.

KONYA'nın Akşehir ilçesinde, kendisine boşanma davası açan eşinin avukatı Asilcan Tuzcu'yu (30), peruk takıp evinin girişinde bıçaklayarak, bir gözünün görme yetisini kaybetmesine neden olan Ferdi Öğüt, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan hiçbir takdir indirimi uygulamadan 18 yıl hapse çarptırdı.

Olay, geçen yıl 15 Ekim günü saat 18.30 sıralarında Akşehir ilçesi Altunkalem Mahallesi'nde meydana geldi. Avukat Asilcan Tuzcu, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklı saldırıya uğradı. Gözünden ve boynundan bıçaklanan Tuzcu, çağırılan ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından sevk edildiği Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'nde ameliyat edilen Avukat Tuzcu'nun sol gözü, görme yetisini kaybetti. Polis, saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla Ferdi Öğüt'ü gözaltına aldı. Olay sırasında peruk taktığı belirlenen Ferdi Öğüt'ün, Avukat Tuzcu'nun boşanma davasına baktığı müvekkilinin eşi olduğu ortaya çıktı. Ferdi Öğüt'ün, yaklaşık 2 ay önce, dava kapsamında banka hesapları ile üzerine kayıtlı gayrimenkullere tedbir konulması üzerine Avukat Tuzcu'yu, "Bunun hesabı sorulacak" diyerek tehdit ettiği belirtildi. Suçlamaları kabul etmeyen Ferdi Öğüt'ün aracının olay günü, saldırının gerçekleştiği evin yakınında görüldüğünü saptandı. Ferdi Öğüt sorgusunun ardından nöbetçi mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

İNDİRİMSİZ 18 YIL HAPI CEZASI VERİLDİ Akşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan Ferdi Öğüt, son kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti sanık Öğüt'ü cezasında hiçbir takdir indirimi uygulamadan 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.'BİZLER DAVANIN TARAFI DEĞİLİZ'

Kararın doğru olduğunu söyleyen Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ, "Akşehir'de mesleğe yeni başlayan 4 yıllık genç bir avukatımızdı. Akşam saatlerinde meslektaşımız evine giderken arkasından saldıran peruklu bir şahıs tarafından önce boynuna bıçakla daha sonra da gözüne ağır bir darbe aldı. Maalesef meslektaşımız bir uzvunu kaybetmiş. Akşehir'de yargılama başlanmış ve baromuzun müdahilliğinde devam etmekteydi. Fail hakkında 'adam öldürmeye tam teşebbüs' suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutukluluk halinin devamına karar verildi. Bizim için önemli olan takdir indiriminin almamasıydı onu da vermediler. Bizler davalarda taraf değiliz. O faili de savunan bir meslektaşımızdı. Savunma kutsaldır. Bir kez daha meslektaşıma yapılan bu saldırıyı kınıyorum" dedi.


Avukata bıçaklayıp, bir gözünü kaybetmesine neden olan peruklu saldırgana 18 yıl hapis
Avukata bıçaklayıp, bir gözünü kaybetmesine neden olan peruklu saldırgana 18 yıl hapis
Avukata bıçaklayıp, bir gözünü kaybetmesine neden olan peruklu saldırgana 18 yıl hapis
Avukata bıçaklayıp, bir gözünü kaybetmesine neden olan peruklu saldırgana 18 yıl hapis

Devlet Hastanesi, 15 Ekim, Akşehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Avukata bıçaklayıp, bir gözünü kaybetmesine neden olan peruklu saldırgana 18 yıl hapis - Son Dakika


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