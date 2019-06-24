Avukata kesici aletle saldırı iddiası
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Mersin'in Erdemli ilçesinde icra nedeniyle satışa çıkarılan bir dairenin işlemlerini takip eden avukatın, daire sahibinin ağabeyi tarafından kesici aletle yaralandığı iddia edildi.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:47 Kaynak: AA
Mersin'in Erdemli ilçesinde icra nedeniyle satışa çıkarılan bir dairenin işlemlerini takip eden avukatın, daire sahibinin ağabeyi tarafından kesici aletle yaralandığı iddia edildi.
Alınan bilgiye göre, Erdemli İcra Müdürlüğü tarafından ilçeye bağlı Kargıpınarı Mahallesi'ndeki bir daire satışa çıkarıldı.
Satış işleminin gerçekleştirildiği Erdemli Belediyesi Toplantı Salonu'nda işlemleri takip eden avukat Muhteşem Tekin Turhan ile daire sahibinin ağabeyi Enver A. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli Enver A'nın üzerinde taşıdığı kesici aletle avukat Turan'a saldırdığı iddia edildi.
Göğsünden yaralanan Turan, 112 Acil Servisi ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli Enver A, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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