Son Dakika Haberleri: Avukata kesici aletle yapılan saldırı
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Avukata kesici aletle yapılan saldırı

39 dakika önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde, icra nedeniyle satışa çıkarılan bir dairenin işlemlerini takip eden avukatı, kesici aletle yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, icra nedeniyle satışa çıkarılan bir dairenin işlemlerini takip eden avukatı, kesici aletle yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı.
Erdemli İcra Müdürlüğü tarafından ilçeye bağlı Kargıpınarı Mahallesi'ndeki bir dairenin satışını takip eden avukat Muhteşem Tekin Turhan'ı kesici aletle yaraladığı iddiasıyla dün gözaltına alınan Enver A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Mersin Barosu Başkan Yardımcısı Fatma Demircioğlu ile Erdemli Baro Temsilcisi Avukat Fahrettin Gürsoy da Erdemli Adliye Sarayı önünde olayı kınayan açıklama yaptı.
Avukata kesici aletle yapılan saldırı
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:03 Kaynak: AA
Mersin, Erdemli, Güncel
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