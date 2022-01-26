Üye Girişi
Avukata yaptığı montaj sonrası öldürülmüştü! Cinayet anları kameralara yansıdı - Son Dakika

Avukata yaptığı montaj sonrası öldürülmüştü! Cinayet anları kameralara yansıdı

26.01.2022 18:09

Hatay'da husumetlisi olan avukat S.S.'nin yüzünü iç çamaşırlı bir kadına montajlayan Gökhan Altuğ, S.S.'nin ağabeyi T.S. tarafından öldürüldü. T.S.'nin otomobille çarpıp ardından silahla vurarak öldürdüğü olay, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Dörtyol ilçesinde pansiyon işleten Gökhan Altuğ, kendisinin de duygu beslediği amcasının kızıyla ilişkisi olduğunu öne sürdüğü avukat S.S. arasında bu nedenle husumet doğdu. Bir süre önce Gökhan Altuğ, sosyal medya hesabından kuzeniyle avukat S.S.'nin ilişki yaşadığını öne sürdü. Avukat S.S.'nin ağabeyi T.S., araya girip Altuğ ile kardeşini barıştırdı. Ancak bir süre sonra tarafların arası yeniden bozuldu.

YÜZÜNÜ İÇ ÇAMAŞIRLI KADINA MOTAJLADI

Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Gökhan Altuğ, önceki gece saatlerinde avukat S.S.'nin yüzünü, iç çamaşırlı kadın vücuduna montajladığı fotoğrafı, sosyal medya hesabından paylaştı. Altuğ, gittiği S.S.'nin avukatlık bürosunun girişindeki ziller ile tabelaların da fotoğrafını paylaşıp, avukat ile ağabeyi hakkında tehditler savurdu.

ARACIYLA ÇARPIP, TABANCAYLA VURDU

Gökhan Altuğ, dün sabah saatlerinde S.S.'nin evine ve avukatlık ofisine gitti, ancak kendisine ulaşamadı. Altuğ, avukatlık bürosunun yakınlarında beklerken, bu sırada aracıyla yoldan geçen T.S.'yi gördü. T.S., elinde tabancayla kendisini durdurmaya çalışan Gökhan Altuğ'a çarptı. Aracını durdurup inen T.S., silahını çekip, çarpmanın etkisiyle savrulup bir iş yerine düşen Altuğ'a ateş etti.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin ilk müdahalesini yaptığı Gökhan Altuğ, kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. T.S. ise polis ekiplerine teslim oldu. T.S.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Otomobiliyle çarpıp tabancayla öldürmüştü; o anlar kamerada

CİNAYET ANI KAMERADA

Bu arada olay, cep telefonu satışı yapılan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Gökhan Altuğ'un elinde tabancayla, otomobille yoldan geçen T.S.'yi durdurmaya çalıştığı, T.S.'nin de Altuğ'a çarptığı görüldü. T.S.'nin ardından, iş yerine giren otomobilden inip Gökhan Altuğ'a ateş ettiği kameraya yansıdı.

Otomobiliyle çarpıp tabancayla öldürmüştü; o anlar kamerada
Avukata yaptığı montaj sonrası öldürülmüştü! Cinayet anları kameralara yansıdı
Avukata yaptığı montaj sonrası öldürülmüştü! Cinayet anları kameralara yansıdı
Avukata yaptığı montaj sonrası öldürülmüştü! Cinayet anları kameralara yansıdı
Avukata yaptığı montaj sonrası öldürülmüştü! Cinayet anları kameralara yansıdı
Avukata yaptığı montaj sonrası öldürülmüştü! Cinayet anları kameralara yansıdı
Avukata yaptığı montaj sonrası öldürülmüştü! Cinayet anları kameralara yansıdı
YORUMLAR
500

Uyuşturucu, Cinayet, Polis, Medya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Avukata yaptığı montaj sonrası öldürülmüştü! Cinayet anları kameralara yansıdı - Son Dakika


Canlı yayında sütyen giymeyen kadın sunucunun göğüsleri açıldı Canlı yayında sütyen giymeyen kadın sunucunun göğüsleri açıldı         
21:20
Altınordu'nun gençlerinden Avrupa'da bile eşine az rastlanır gol! Altınordu'nun gençlerinden Avrupa'da bile eşine az rastlanır gol!         
21:08
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım! Tam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı yayına çıkacağı saatte açıklama yapacak Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım! Tam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı yayına çıkacağı saatte açıklama yapacak         
18:57
Ünlü kahramana benzemek için 40 bin dolar harcayan adam, tanınmaz hale geldi Ünlü kahramana benzemek için 40 bin dolar harcayan adam, tanınmaz hale geldi         
17:01
Okay Yokuşlu'nun yeni takımı belli oldu! Milli futbolcularımız artık aynı forma altında ter dökecek Okay Yokuşlu'nun yeni takımı belli oldu! Milli futbolcularımız artık aynı forma altında ter dökecek         
16:21
Kar mağduru olan Inna, İstanbul yerine Çorlu'ya inmişti! Programlarını iptal edip ülkesine döndü Kar mağduru olan Inna, İstanbul yerine Çorlu'ya inmişti! Programlarını iptal edip ülkesine döndü         
16:02
İmamoğlu'nun balıkçı ziyareti doğrulanınca özür dileyen CHP'li Bekaroğlu: Yemek yemesi normal, danışmanları daha erken açıklamalıydı! İmamoğlu'nun balıkçı ziyareti doğrulanınca özür dileyen CHP'li Bekaroğlu: Yemek yemesi normal, danışmanları daha erken açıklamalıydı!         
15:12
Şarkıcı Kaan Tangöze de Sezen Aksu polemiğine dahil oldu: Yasak elmayı yemediler mi? Şarkıcı Kaan Tangöze de Sezen Aksu polemiğine dahil oldu: Yasak elmayı yemediler mi?         
12:06
Şizofren evlat anne katili oldu! Boğazını kesti Şizofren evlat anne katili oldu! Boğazını kesti         
11:34
İstanbul Hadımköy'deki kar esareti sürüyor: 40 saat bekleyenler de var, araçlarını bırakıp yürüyenler de... İstanbul Hadımköy'deki kar esareti sürüyor: 40 saat bekleyenler de var, araçlarını bırakıp yürüyenler de...         
11:33
THY, öğlene kadar 131 sefer yapacak! İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar normale dönüyor THY, öğlene kadar 131 sefer yapacak! İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar normale dönüyor         
11:12
Kerimcan Durmaz ve arkadaşları kara kışa aldırmadı! İç çamaşırlarıyla poz verdiler Kerimcan Durmaz ve arkadaşları kara kışa aldırmadı! İç çamaşırlarıyla poz verdiler         
11:10
Mehmet Boynukalın kar yağışını da Sezen Aksu'ya bağladı: Hz. Adem'e yapılan hakareti savunanı Allah karla çarpar Mehmet Boynukalın kar yağışını da Sezen Aksu'ya bağladı: Hz. Adem'e yapılan hakareti savunanı Allah karla çarpar         
11:08
Survivor All Star'da tansiyon yükseldi! Eski sevgili Nisa ve Barış birbirine girdi Survivor All Star'da tansiyon yükseldi! Eski sevgili Nisa ve Barış birbirine girdi         
09:57
16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış 16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış         
09:02
Ekran maceraları erken bitti! Elkızı ve Annemizi Saklarken dizileri final yapıyor Ekran maceraları erken bitti! Elkızı ve Annemizi Saklarken dizileri final yapıyor         
08:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık         
08:07

Son Dakika Haberleri
21:16 Son Dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener koronavirüse yakalandı
21:07 Fatih Portakal Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi: Yemeğe tabii ki de gidin ama o gün değil, bu yaptığınız öngörüsüzlük
20:33 Erken seçim konuşulurken YSK'dan dikkat çeken hamle!
20:28 Karın 8 metreyi bulduğu Gümüşhane'de rahatsızlanan köy muhtarı, 11 saat sonra kurtarıldı
20:21 Son Dakika: Galatasaray'da yaprak dökümü! Taraftarın tepkisini çeken yıldızla yollar ayrıldı
20:11 DEVA ve Gelecek Partisi, Millet İttifakı'na mı katılıyor? Babacan iddialara cevap verdi: Önümüzdeki süreçte değerlendireceğiz
20:01 Akrabalarının silahlı saldırısına uğrayan emlakçı, taburcu edildikten 1 hafta sonra yaşamını yitirdi
19:59 Canlı yayında eşiyle barıştı, Fenerbahçe notu gündem oldu
19:37 Son Dakika: Türkiye'de 26 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 188 kişi vefat etti, 77 bin 434 yeni vaka tespit edildi
19:28 Özlem Çarıkçıoğlu, Kış Olimpiyatları'nda madalya hedefliyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2022 21:24:19. #1.13#
SON DAKİKA: Avukata yaptığı montaj sonrası öldürülmüştü! Cinayet anları kameralara yansıdı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement