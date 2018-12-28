Son Dakika Haberleri: Avukatı Adli Kontrolün Kaldırılmasını İstedi

Avukatı Adli Kontrolün Kaldırılmasını İstedi

39 dakika önce

Bir televizyon kanalında söylediği sözler nedeniyle hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlatılan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Müjdat Gezen'in avukatı, mahkemenin kararına itiraz ederek adli kontrol kararının kaldırılmasını istedi.

Avukatı Adli Kontrolün Kaldırılmasını İstedi, System.String[]
Bir televizyon kanalında söylediği sözler nedeniyle hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlatılan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Müjdat Gezen'in avukatı, mahkemenin kararına itiraz ederek adli kontrol kararının kaldırılmasını istedi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:16 Kaynak: İHA

Müjdat Gezen, Güncel
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