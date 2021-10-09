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Avukatı bacağından vuran iki saldırgan yakayı ele verdi - Son Dakika

Avukatı bacağından vuran iki saldırgan yakayı ele verdi

09.10.2021 09:52

Konya'da adliye otoparkında gerçekleşen olayda, yanında bulunan tabancayla avukatı bacağından yaralayan iki şüphelinin olay yerinden kaçmaya çalışırken tesadüfen caddeden geçen bir polis tarafından yakalanma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Dün saat 14.00 sıralarında Konya Adliyesi otopark girişinde edinilen bilgiye göre Kadir Ö. babasının icra meselesi için arkadaşı 21 yaşındaki İsmail E. ile birlikte avukatla görüşmek için adliye yakınındaki bir mekanda buluştu.

AVUKATI VURUP KAÇTI

Tarafların görüşmesinden sonra avukat A.İ.'nin adliyeye gideceğini söylemesi üzerine Kadir Ö. ve İsmail E. de adliyede işlerinin olduğunu belirterek avukatın arabasıyla adliyeye geldi. Avukat A.İ., aracıyla adliye otoparkına giriş yaptığı sırada otomobilde bulunan İsmail E. tarafından dizinden silahla yaralandı. Şüphelilerin otomobilin kapısını açarak kaçmaya çalışması güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

KOŞARAK KAÇARKEN POLİSE YAKALANDI

Görüntülerde avukat A.İ'nin aracının otoparka gelmesi ve otomobilin kapısının açılması ardından şüphelilerin koşarak kaçmaya çalışması yer alıyor. Bu sırada caddeden geçen bir polis memuru yaşananları görünce silahını çekerek silahlı saldırganı ve diğer şüpheliyi yakalayıp etkisiz hale getirirken, başka bir polis memuru daha geliyor. Şüphelilerin olayda kullandığı tabanca da yerde görülüyor.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Yaralı avukatın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Avukatı bacağından vuran iki saldırgan yakayı ele verdi

Konya Adliyesi, Polis Memuru, Silah, İcra, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Avukatı bacağından vuran iki saldırgan yakayı ele verdi - Son Dakika


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