Avukatı bacağından vuran iki saldırgan yakayı ele verdi - Son Dakika

Dün saat 14.00 sıralarında Konya Adliyesi otopark girişinde edinilen bilgiye göre Kadir Ö. babasının icra meselesi için arkadaşı 21 yaşındaki İsmail E. ile birlikte avukatla görüşmek için adliye yakınındaki bir mekanda buluştu.

AVUKATI VURUP KAÇTI

Tarafların görüşmesinden sonra avukat A.İ.'nin adliyeye gideceğini söylemesi üzerine Kadir Ö. ve İsmail E. de adliyede işlerinin olduğunu belirterek avukatın arabasıyla adliyeye geldi. Avukat A.İ., aracıyla adliye otoparkına giriş yaptığı sırada otomobilde bulunan İsmail E. tarafından dizinden silahla yaralandı. Şüphelilerin otomobilin kapısını açarak kaçmaya çalışması güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

KOŞARAK KAÇARKEN POLİSE YAKALANDI

Görüntülerde avukat A.İ'nin aracının otoparka gelmesi ve otomobilin kapısının açılması ardından şüphelilerin koşarak kaçmaya çalışması yer alıyor. Bu sırada caddeden geçen bir polis memuru yaşananları görünce silahını çekerek silahlı saldırganı ve diğer şüpheliyi yakalayıp etkisiz hale getirirken, başka bir polis memuru daha geliyor. Şüphelilerin olayda kullandığı tabanca da yerde görülüyor.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Yaralı avukatın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.