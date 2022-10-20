Avukatı bıçaklayan sanığa ilk duruşmada tahliye - Son Dakika
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Avukatı bıçaklayan sanığa ilk duruşmada tahliye

20.10.2022 19:05
Avukatı bıçaklayan sanığa ilk duruşmada tahliye

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde, ara buluculuk görüşmeleri sırasında avukat Savaş Ünlü'yü (42) bıçaklayarak yaralayan tutuklu sanık Ersoy K., 4 farklı suçtan 1 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşmasında adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde, ara buluculuk görüşmeleri sırasında avukat Savaş Ünlü'yü (42) bıçaklayarak yaralayan tutuklu sanık Ersoy K., 4 farklı suçtan 1 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşmasında adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Olay, 12 Ağustos'ta, Gevhernesibe Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki ara buluculuk ofisinde meydana geldi. İddiaya göre, kooperatif alacağı görüşmeleri sırasında ara buluculuk yapan avukat Savaş Ünlü ile Ersoy K. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Ersoy K., üzerindeki bıçakla Ünlü'yü sol kolundan yaralayıp, kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ünlü, tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis ekipleri, kaçan Ersoy K.'yı yakalayıp, gözaltına aldı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Ersoy K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

4 FARKLI SUÇTAN İDDİANAMEAvukat Savaş Ünlü'nün şikayeti sonrası Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Kayseri 15'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Ersoy K. hakkında 'kasten yaralama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, 'mala zarar verme' suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar, 'tehdit' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'hakaret' suçundan ise 1 yıldan ile 2 yıla kadar olmak üzere toplam 14 yıla kadar hapis cezası istendi.20 AVUKATIN ALINDIĞI SALONA, PANDEMİ GEREKÇESİ İLE GAZETECİ ALINMADIKayseri 15'inci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına sanık Ersoy K., tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katılırken, Savaş Ünlü mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmada 20 avukat da vekalet sunarak Savaş Ünlü'ye destek verdi. Mahkeme hakiminin talimatı ile pandemi gerekçesiyle duruşmaya gazetecilerin alınmasına izin verilmedi.'O SÖZÜ DUYUNCA KAÇTIM'İddianamedeki ifadesini tekrar ettiği öğrenilen sanık Ersoy K., "Kendisiyle tartıştık. 3 defa elini beline attı. Silah çekecek zannettim. Silahı göremedim. Ben de cebimden anahtarlığımı çıkardım. Anahtarlıkta yer alan çakımı çıkardım ama açmadım. Silahı çıkarmayınca ben de çakıyı cebime koydum, sonra birbirimize sarılı şekilde tartışmaya başladık. Kavga ederken, avukatın masasına birlikte düştük. Dışarı çıktılar, sonra tanımadığım 3 kişi bizi ayırdı. Avukat, 'Ne kadar adam varsa getirin' dedi. O sözü duyunca kaçtım" dedi.

Mahkeme hakimi, ara karar ile sanık Ersoy K.'nın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek, tanıkların diğer celse dinlenmesine karar hükmedip, duruşmayı erteledi.


Kaynak: DHA
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