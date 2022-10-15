Olay, çarşamba akşamı, Erzene Mahallesi'nde meydana geldi. İzmir Barosu'na kayıtlı avukat Abdullah Emrah Koyuncu ve S.A. arasında, iddiaya göre, kız meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.A., yanında bulunan bıçağı çıkararak, Koyuncu'yu defalarca bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Koyuncu, ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi 'ne kaldırıldı. S.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Koyuncu, tedavisinin ardından taburcu edilirken, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen S.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Emrah Koyuncu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Avukatı bıçaklayan şüpheli, adli kontrolle serbest - Son Dakika

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