Avukatı darbeden sanıklara 5 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

KAYSERİ'de, avukat Mahmut Seydi Arık'ın boşanma davası öncesi darbedildiği olayla ilgili hakkında dava açılan 3 sanık, 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaya başladı.

Olay, 8 Ekim'de Kayseri 4'üncü Aile Mahkemesi'nin duruşma salonu önünde meydana geldi. Avukat Mahmut Seydi Arık, boşanma davası olan müvekkili Sibel Türkdoğan ve tanıklar ile duruşma salonu önüne gelip, duruşma saatini beklemeye başladı. Bu sırada davanın taraflarından Ercan Türkdoğan da, kardeşleri Recep ve Adnan Türkdoğan ile patronu Halit Şener'le birlikte duruşma salonu önüne geldi. Ercan Türkdoğan, Sibel Türkdoğan'ın tanıklarından, tanıklıktan çekilmelerini istedi. Sibel Türkdoğan'ın tanığı M.A. da, eşi B.A'nın Ercan Türkdoğan ile ilişkisi olduğunu iddia etti. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmada Recep Türkdoğan, avukat Arık'ın yüzüne kafa attı. Halit Şener ve Adnan Erdoğan da Arık'ı itekleyerek, tehdit etti. Olayda avukat Arık'ın burnu kırıldı, üç kardeş ve Halit Şener gözaltına alındı. Şüphelilerden Adnan Türkdoğan, Recep Türkdoğan ve Halit Şener, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şener, 28 Ekim'de, Adnan ve Recep Türkdoğan ise, aralık ayında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.