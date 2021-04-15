Avukatı kasten öldürmeye teşebbüs davası ertelendi - Son Dakika

Avukat Berrin Bayam'ı öldürmek kastıyla tabancayla vuran tutuklu sanık Şükrü B.'nin yargılanmasına Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilerek duruşma 9 Haziran 2021 tarihine ertelendi.

Avukat Berrin Bayam, Mudanya Bademli Mahallesi'ndeki evinde, 12 yıldır yanında çalışan Hatun B.'nin boşanmak üzere olduğu eşi Şükrü B. tarafından silahla vurularak ağır yaralanmıştı. Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu olarak yargılanan Şükrü B., 14 Nisan 2021 günü yapılan duruşmada, cezaevinden SEGBİS kanalıyla hazır bulundu. Bayam'ı, Avukat Konuralp Yeşil, Avukat Suna Soydaş, Avukat Duygu Ertik, Avukat Samet Topçu ve Bursa Barosu adına Avukat Özlem Gürgen Eldem savunurken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili Avukat Seda Ekmekçi de duruşmada hazır bulundu. Bursa Barosu Başkanı Avukat Gürkan Altun ile Başkan Yardımcısı Avukat Metin Öztosun, Bursa Barosu adına katılma talebinde bulunduğu duruşmada, sanığın kapıcı olarak çalıştığı sitenin yöneticisi tanık olarak ifade verdi. Tanık, olay günü sitedeki çöplerin toplanmaması sebebiyle Şükrü B.'yi telefonla aradığında, açar açmaz kendisine, eşini ve avukatı kastederek 'vurdum, öldürdüm' dediğini, bunun üzerine kendisinin de 155'i aradığını söyledi.

Sanık, tanığın yalan söylediğini iddia etti. İddia makamı, mütalaasını yineledi ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Bayam'ın vekili Avukat Yeşil ise, tanık ifadesi doğrultusunda sanığın eyleminin TCK 82/1-g'ye göre kamu görevi sebebiyle bir kişiyi öldürmeye teşebbüs suçunu oluşturduğuna vurgu yaptı. Sanığa verilecek cezada indirim yapılmaması için de tehlikeli kişiliği ve pişmanlık duymamasının da dikkate alınmasını talep etti.

Mahkeme, katılma talebinde bulunan Bursa Barosu Başkanı Avukat Gürkan Altun'u da dinledi. Altun şöyle konuştu:

"Avukatlık görevi sebebiyle meslektaşımız Berrin Bayam'a yönelik gerçekleştirilen eylemde, Avukatlık Kanunu'nun 76. maddesine göre hukukun üstünlüğünün sağlanmasına katkı sunma ve aynı kanunun 95. maddesine göre meslektaşlara yönelik her türlü hak ihlaline karşı tutum sergileme, mesleğe ve meslek mensuplarına yönelik hak ihlallerine karşı avukatlık mesleğini ve meslektaşlarını savunma, bu konularda her türlü yasal ve idari girişimde bulunma görevi bulunan baro başkanlığının, atılı suçtan doğrudan zarar görmesi sebebiyle kamu davasına katılma hakkı bulunmaktadır. Bu, modern ceza hukukunun suçtan zarar gören kavramına yapmış olduğu tanımlamaya da uygundur. Bu sebeple öncelikle katılma talebimizin reddi yönündeki kararın gözden geçirilmesini talep ediyoruz. Buna ilişkin olarak hazırlanmış hukuki mütalaayı dosyaya sunuyoruz. Somut olayda sanık, eylemini tasarlayarak ve yürütülen kamu görevi niteliğindeki avukatlık görevinden dolayı gerçekleştirmiştir. Sanığın nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılmasını talep ederiz."

Sanık son söz olarak, öldürmek için gitmediğini, intihar etmeyi düşündüğünü ve bu nedenle mektup bıraktığını söyleyerek, tahliye ve beraatini talep etti.

Mahkeme, sanık Şükrü B.'nin tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı 9 Haziran 2021 tarihine erteledi. - BURSA