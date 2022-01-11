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Avukatı katleden cani eski nişanlının ilk ifadesi ortaya çıktı! - Son Dakika

Avukatı katleden cani eski nişanlının ilk ifadesi ortaya çıktı!

11.01.2022 18:52
Avukatı katleden cani eski nişanlının ilk ifadesi ortaya çıktı!

Tuzla'daki bir restoranda eski nişanlısı avukat Dilara Yıldız'ı tabancayla vurarak öldürdükten sonra yakalanan şüpheli Oktay Dönmez'in ilk ifadesi ortaya çıktı. Dönmez'in polise verdiği ifadede, "Evde tartıştıktan sonra kendini kötü hissettiği için restorana gittik. Oraya gittiğimizde bizim yanımıza kız arkadaşının eşi ve arkadaşları geldi, konuştuk. Onlara bizim kendi aramızda bir mesele olduğunu söylerken kapıda polis arabasını görünce kendimi kaybettim" ifadelerini kullandı.

Tuzla Cami Mahallesi'nde meydana gelen olayda Avukat Dilara Yıldız (29), Oktay Dönmez tarafından silahla vurularak öldürüldü.

UZMAN ÇAVUŞ OLARAK GÖREV YAPMIŞ

Gözaltına alınan Dönmez, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Oktay Dönmez'in 2017 yılında uzman çavuş olarak göreve başladığı 2021 yılında ise sözleşme yenilemeyerek görevinden ayrıldığı öğrenildi.

CİNAYETLE İLGİLİ YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada cinayetin üzerindeki sır perdesi kalkarken yeni detaylarda ortaya çıktı. Polisin çalışması sonucu ikilinin Oktay Dönmez'in bir davasına bakacak avukat aradığı sırada Dilara Yıldız'la tanıştığı tespit edildi. İkili arasında kısa sürede duygusal yakınlaşma yaşanırken kısa süre sonra aile arasında nişanlandıkları tespit edildi. Ancak daha sonra Dilara Yıldız ile Oktay Dönmez'in aralanın bozulduğu ve ayrılık kararı aldığı ortaya çıktı. Dilara Yıldız'ın Oktay Dönmez hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

150 BİN LİRALIK NİŞAN PARASI İÇİN TARTIŞIYORLARMIŞ

Soruşturma kapsamında nişanın atılmasının hemen ardından Oktay Dönmez'in harcadığı 150 bin lirayı Dilara Yıldız'dan istemeye başladığı ve bu konuda baskı yapmayı sürdürdüğü belirtildi.

Avukatı katleden cani eski nişanlının ilk ifadesi ortaya çıktı! Cinayet öncesini tek tek anlattı
Dilara Yıldız

ÇILİNGİRLE GENÇ KADININ EVİNE GİRMİŞ

Avukat Dilara Yıldız'ın yılbaşı tatili için memleketi olan Samsun'a gittiği bu sırada Oktay Dönmez'in bir çilingirle genç kadının evinin kapısına açtırarak içeri girip evde yaşamaya başladığı tespit edildi. 10 gün boyunca evde kalan saldırganın genç kadının eve gelmesi üzerine onu evde tehdit etmeye başladığı belirlendi.

ARKADAŞINA MESAJ ATIP YARDIM İSTEMİŞ

Soruşturma kapsamında Oktay Dönmez'in kendisine zarar vereceğini düşünen Dilara Yıldız'ın kız arkadaşı E.K.'ya mesaj atarak "Bana zarar verecek. Silahı var. Biz ciğerciye gidiyoruz. Yardım edin" dediği tespit edildi. Ardından kendimi iyi hissetmiyorum diyerek Oktay Dönmez'i dışarı çıkmaya ikna eden Dilara Yıldız'ın yolda karnının acıktığı söyleyerek her zaman gittikleri ciğerciye gitmelerini sağladığı öğrenildi.

Avukatı katleden cani eski nişanlının ilk ifadesi ortaya çıktı! Cinayet öncesini tek tek anlattı
Oktay Dönmez

MASADA 4 KİŞİ OTURUYORLARMIŞ

Burada bir süre oturan ikilinin yanına bir süre sonra mesaj attığı kız arkadaşının eşi Ş.K. ile onun arkadaşları A.G. ve S.G. geldi. Ş.K. yan masada otururken A.G. ve S.G. ikilinin oturduğu masaya oturdu. Gelen kişilerin Oktay Dönmez'i bir zarar vermemesi için ikna etmeye çalıştıkları sırada kapıda genç kadını arayan polis ekibini gören Oktay Dönmez'in "Bana kumpas mı kurdunuz" diye bağırarak silahını çıkardığı ve Yıldız'ın başına bir el göğsüne 2 el olmak üzere 3 el ateş ettiği tespit edildi.

DİĞERLERİNE SİLAH DOĞRULTMUŞ AMA ATEŞ ETMEMİŞ

Şüphelinin daha sonradan silahını masada bulunan diğer kişilere doğrulttuğu ancak polis ekiplerinin "Dur teslim ol" çağrısı üzerine ateş etmediği öğrenildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Poliste olayla ilgili ifade veren Oktay Dönmez'in, "1 yıl önce avukat ararken tanıştık. Aramızda duygusal yakınlaşma oldu. Nişanlandık. Ancak daha aramız bozuldu. Nişan bozulduktan sonra harcama yaptığım 150 bin lira için aramızda tartışma çıkmıştı. Bu yüzden aramızda kavgalar yaşanıyordu. En son görüştüğümüzde bana evine gitmemi ve beklememi istedi. Bunun üzerine eve gittim. Çilingirle kapıyı açtırdım. Evde kalıp onu beklemeye başladım. Geldiğinde aramızda yine tartışma çıktı. Kendini kötü hissettiğini söyleyince dışarı çıktık. Yolda daha iyi olduğunu söyleyince yemek yemeye karar verdik. Lokantaya gittiğimizde bizim yanımıza kız arkadaşının eşi ve arkadaşları geldi. Konuştuk. Onlara bizim kendi aramızda bir mesele olduğunu söylerken kapıda polis arabasını görünce kendimi kaybettim" dediği öğrenildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Avukatı katleden cani eski nişanlının ilk ifadesi ortaya çıktı! Cinayet öncesini tek tek anlattı
Oktay Dönmez
Avukatı katleden cani eski nişanlının ilk ifadesi ortaya çıktı!
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Dilara Yıldız, Silah, Polis, Tuzla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Avukatı katleden cani eski nişanlının ilk ifadesi ortaya çıktı! - Son Dakika


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