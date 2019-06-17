Son Dakika Haberleri: Avukatı, Muhammed Mursi'nin vefat etmeden önceki son sözlerini açıkladı: "Ülkemin güvenliği ve...
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Avukatı, Muhammed Mursi'nin vefat etmeden önceki son sözlerini açıkladı: "Ülkemin güvenliği ve...

1 saat önce

Avukatı, Muhammed Mursi'nin vefat etmeden önceki son sözlerini açıkladı: "Ülkemin güvenliği ve selameti için benimle mezara gidecek sırlarım var"

Avukatı, Muhammed Mursi'nin vefat etmeden önceki son sözlerini açıkladı:
Avukatı, Muhammed Mursi'nin vefat etmeden önceki son sözlerini açıkladı: "Ülkemin güvenliği ve selameti için benimle mezara gidecek sırlarım var"
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:50 Kaynak: AA
Muhammed Mursi, Güncel
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