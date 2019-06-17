Avukatı, Muhammed Mursi'nin vefat etmeden önceki son sözlerini açıkladı: "Ülkemin güvenliği ve...
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Avukatı, Muhammed Mursi'nin vefat etmeden önceki son sözlerini açıkladı: "Ülkemin güvenliği ve selameti için benimle mezara gidecek sırlarım var"
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:50 Kaynak: AA
Avukatı, Muhammed Mursi
'nin vefat etmeden önceki son sözlerini açıkladı: "Ülkemin güvenliği ve selameti için benimle mezara gidecek sırlarım var"
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