Avukatı öldüren sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçesi yazıldı Açıklaması - Son Dakika

Ümraniye'de avukat Hüseyin Yama'nın silahla vurularak öldürülmesine ilişkin sanık Mehmet Sabri Kılıç'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına ilişkin gerekçeli karar tamamlandı.

Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesince hazırlanan 18 sayfalık gerekçeli kararda, suç tarihinde avukat Hüseyin Yama'nın fiilen avukat olduğu anlatıldı.

Olay günü sanık Mehmet Sabri Kılıç'ın, ofiste görüştükleri sırada çekmecede bulunan ruhsatlı ve ateşe hazır haldeki silahını çıkararak Hüseyin Yama'nın kafasını hedef alarak ateş ettiği ve ölümüne neden olduğu aktarılan gerekçeli kararda, sanık Kılıç'ın olayın ardından soğukkanlı bir şekilde dışarı çıkıp bir sigara içtiği, Yama'nın öldüğünü bilmesine rağmen olaya kaza süsü vermek amacıyla da 112'yi çağırdığı kaydedildi.

Gerekçeli kararda, sanığın olay yerine gelen 112 ekibine Hüseyin Yama'yı gösterdiği, akabinde gelen polis ekibine de emekli başçavuş olduğunu, kaza ile maktulü vurduğunu söyleyerek teslim olduğu belirtildi.

Olayın kaza ile meydana gelmediği belirtilen gerekçeli kararda, şunlar kaydedildi:

"Her ne kadar sanık tüm aşamalarda olayın kazaen meydana geldiğini, ofisten kalkacakları sırada silahını çekmeceden çıkarıp beline koymak üzere ceketiyle üstünü örtüp şarjörünü çıkaracağı sırada kazaen patladığını söylemişse de bu savunması suçtan kurtulmaya yönelik olup, olayın oluş şekline uygun düşmediğinden itibar edilmemiştir. Sanık 1.70 boyundadır. Maktul ise 1.75 - 1.80 boyundadır. Silahın bulunduğu çekmece sanığın oturma pozisyonuna göre dizinin hizasındadır. Maktulün kafası oturma şekline göre çekmeceden yaklaşık 70 santimetre yukarıdadır. Mermi maktulün kafatasından girip çıktıktan sonra hemen maktulün arkasında bulunan kitaplıktaki kitabın ucunu da sıyırmıştır. Açıya bakıldığında mermi aşağıdan yukarıya doğru bir seyir meydana getirmiştir. Sanığın iddia ettiği gibi silahın kazayla patlaması halinde maktulün oturuşuna göre maktule isabeti imkansızdır."

Gerekçeli kararda, sanığın silahı önceden hazırladığı ve çekmeceye koyduğu, Hüseyin Yama'yı da habersiz şekilde çok yakın mesafeden ateş ederek öldürdüğü anlatıldı.

"Sanık emekli hava astsubayıdır. Silahın nasıl kullanılacağını bilmektedir"

Gerekçeli kararda sanık, silahın kazayla bir el ateş aldığını söylese de olay yeri inceleme raporuna göre çekmecede bulunan tabancanın yarı kurulu vaziyette olduğu belirtildi.

Hüseyin Yama'nın olay tarihinde sanıkla babasına ait kira alacaklarını konuşmak üzere ve görevi gereği olay yerinde bulunduğu ifade edilen gerekçeli kararda, "Yani eylem görev sırasında meydana gelmiştir. Avukatlık görevi, kamu görevi olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle eylemin kamu görevlisine karşı olduğu kabul edilmiştir. Sanık emekli hava astsubayıdır. Silahın nasıl kullanılacağını bilmektedir. Silahını ateşe hazır halde çekmecede bulundurmuştur. Telefonla meşgul olan maktulü, maktulün haberi olmadan ateş etmek suretiyle öldürmüştür. İkinci mermi tabancaya sıkışmıştır. Olay yeri ekibi tarafından silahtan çıkarılmıştır. Tüm bu nedenlerle eylem 'görevli memura karşı görevinden dolayı kasten öldürme' olarak kabul edilmiştir." denildi.

Sanığın, tüm aşamalarda pişman olduğunu söylediği aktarılan gerekçeli kararda, "Sanık gerçekten pişmanlık göstermemiştir. Soğukkanlı davranmıştır. Maktul 38 yaşında genç bir avukattır. Sanık ile maktulün babası arasındaki alacak davası icraya konu edilmiştir. Hukuki yollardan borçlu olmadığını ispat etmesi mümkün iken, maktulü babasının alacağını takip etmesi nedeniyle öldürmesi, akabinde soğukkanlı bir şekilde olayın kaza olduğunu ısrarla savunması eyleminde pişman olmadığının göstergesidir." ifadeleri kullanıldı.

Gerekçeli kararda, bu nedenle sanığa verilen cezada iyi hal indirimi uygulanmadığı vurgulanarak, sanık Mehmet Sabri Kılıç'ın "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmedildiği bildirildi.