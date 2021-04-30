Avukatı tabancayla yaraladı, yayla evine kaçarken yakalandı - Son Dakika

ADANA'da Kaan K. (28), tartıştığı Avukat Levent Karakaya'yı (38) bürosunun önünde tabancayla vurarak yaraladı. Pozantı ilçesindeki yayla evine kaçarken yakalanan Kaan K. ifadesinde, dava dosyasına bakması için Levent Karakaya ile anlaştığını, parasını ödedikten sonra bir daha kendisinden haber alamadığını, bu nedenle olayı gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Olay, 27 Nisan günü saat 16.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Avukatlık bürosuna gelen kişi ile Avukat Levent Karakaya arasında tartışma çıktı. Dışarıya taşan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bu kişi, yanında getirdiği tabancayla Karakaya'ya 4 el ateş etti. Silahtan çıkan bir mermiyle bacağından yaralanan Karakaya yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı.

SALDIRGANI TANIMADIĞINI SÖYLEDİİhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Avukat Karakaya, özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Karakaya'nın ilk ifadesinde, saldırganı tanımadığını söylediği belirtildi.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.KIYAFETLERİNİ DEĞİŞTİRİP, YAYLA EVİNE KAÇTIBölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin olayın ardından otobüsle Yeşilyurt Mahallesi'ne gittiğini belirledi. Burada yapılan araştırmada, şüphelinin Kaan K. olduğu tespit edildi. Kaan K.'nin kıyafetlerini değiştirdiği, çıkardığı elbiseleri poşetleyip, bir iş yerinin arkasına attığını, daha sonra da Mehmet İ. (30) ve Turgay B. (26) ile otomobile binerek Pozantı ilçesinde yayla evine gitmek için yola çıktığını saptadı.OTOYOLDA YAKALANDIİlçenin girişinde önlem alan polis, Kaan K.'nin içinde bulunduğu otomobili otoyol çıkışında durdurdu. Polis ekipleri, Kaan K. ile yanındaki Mehmet İ. ve Turgay B.'yi gözaltına aldı. Olayda kullanılan tabanca ise ekiplerce yol kenarında bulundu.Emniyete götürülen şüphelilerden Kaan K., "Uyuşturucu ticaretinden kesinleşmiş 12 yıllık bir dosyam var. Ben de birçok avukatla görüştükten sonra Karakaya'nın yanına gittim. Bu dosya için 10 bin TL karşılığında anlaştık ve ben de parayı verdim. Sonra bir daha kendisinden haber alamadım. Bu nedenle saldırıyı gerçekleştirdim" dediği belirtildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kaan K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Mehmet İ. ile Turgay B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.BARO KINADI

Adana Barosu da saldırıyı kınadı. Barodan yapılan açıklamada, "Yaşanılan bu çağ dışı ve vahşi olayı kınıyoruz. Saldırganın hukuk çerçevesinde en ağır cezayı almasının takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyor, meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.