Avukatı tehdit eden şahıs tutuklandı - Son Dakika

Avukatı tehdit eden şahıs tutuklandı
14.12.2020 15:31
Malatya'da boşanma davasına bakan avukatı tehdit ettiği iddia edilen şüpheli yakalandıktan sonra tutuklandı.
Malatya'da boşanma davasına bakan avukatı tehdit ettiği iddia edilen şüpheli yakalandıktan sonra tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, müşteki Avukat A.P. boşanma davasında avukatlığını yaptığını kadının eşi Ö.O.'dan sürekli tehdit aldığını, şahsın son olarak avukatlık bürosunun sabit telefonundan tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu, daha sonra büronun aşağısında beklediğini ve silah teşhir ederek kendisini ölümle tehdit ettiğini polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda şüpheli Ö.O. yakalandı. Gözaltına alınan Ö.O, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı. - MALATYA
Son Dakika Hem kavga ettiği karısını hem de kendilerini ayırmaya çalışan baldızını bıçakladı Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan: Yılbaşında 3 günlük bir kısıtlamanın olumlu olacağını düşünüyorum Uşak'ta 2 ayrı noktada doğalgaz patlaması! 5 vatandaşımız yaralandı Dağlık Karabağ'da ateşkes bozuldu! Rusya, çatışmanın yaşandığı iki köye yerleştiğini harita ile duyurdu Mağdurlardan aldıkları paralarla fotoğraf çektiren dolandırıcılar yakalandı CHP Adana Milletvekili Şevkin'den Sağlık Bakanı Koca'ya çağrı: Derhal boş hastaneleri açın Oyuncu İpek Filiz Yazıcı, Ufuk Beydemir ile aşk yaşamaya başladı