Avukatı vurdu, "Husumetli olduğum kişinin tehditlerini ilettiği için sinirlendim, sıktım" dedi - Son Dakika
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Avukatı vurdu, "Husumetli olduğum kişinin tehditlerini ilettiği için sinirlendim, sıktım" dedi

24.01.2023 10:18
Avukatı vurdu, "Husumetli olduğum kişinin tehditlerini ilettiği için sinirlendim, sıktım" dedi

Adana'da bir avukatı silahla vurup kaçan şüpheliler, polisin çalışmasıyla yakalandı.

Adana'da bir avukatı silahla vurup kaçan şüpheliler, polisin çalışmasıyla yakalandı. Yakalanan şüphelilerden tetiği çeken M.K.'nin ifadesinde, "Husumetli olduğum bir kişinin tehditlerini bana iletiyordu, sinirlendim sıktım" dediği öğrenildi.

Olay, 20 Ocak'ta Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, avukat İ.Ç. (32), ofisine gitmek için evden dışarı çıktı. Bu sırada otomobille gelen 2 şüpheli, tabanca ile İ.Ç.'ye ateş ederek ayağından yaraladı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı.

"Yakalanmamak için satıştaki bir aracın plakasını ve rengini kopyaladılar"

Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada şüphelilerin M.K. (32) ile S.G. (32) olduğu tespit edildi. Polis şüphelilerin, yakalanmamak için olayda kullandıkları otomobile, internette satışa çıkarılan başka bir aracın plakasını kopyalayıp taktıklarını ve aynı renkte kaplama yaptıklarını belirledi. Aracın izin süren polis, şüphelilerin Seyhan ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi'nde bir eve girdiğini tespit ederek operasyon yaptı. Operasyonda 2 şüpheli yakalanırken, 2 adet de ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin evi saklanmak için kiraladıkları öğrenildi.

Emniyete götürülen şüphelilerden M.K. ifadesinde, "Daha önce husumetli olduğum bir kişinin tehditlerini bana iletiyordu, sinirlendim sıktım" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden avukatı vuran M.K. tutuklandı, S.G. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - ADANA

Kaynak: İHA
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Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Avukatı vurdu, 'Husumetli olduğum kişinin tehditlerini ilettiği için sinirlendim, sıktım' dedi - Son Dakika

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