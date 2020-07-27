'Avukatım' diyerek kadınları dolandıran şüpheli yakalandı - Son Dakika

'Avukatım' diyerek kadınları dolandıran şüpheli yakalandı

Bursa'da, kendisini avukat olarak tanıtıp, internette hukuk bürosunda çalıştırılmak üzere eleman ilanı vererek, iş başvurusunda bulunan 10 kadını yaklaşık 30 bin lira dolandırdığı öne sürülen Ümit K. (26), gözaltına alındı.

Osmangazi ilçesinde, kendini avukat olarak tanıtan Ümit K., hukuk bürosunda kadın yönetici asistanı ve sekreter olarak çalıştırmak üzere bazı internet sitelerine eleman alımı ilanı verdi. Bu yöntemle, internet sitesine bıraktığı telefon numarasına dönüş yapan kadınlarla iş vaadiyle tanışıp ardından gönül ilişkisi kurmaya çalışan Ümit K., 10 kadını toplam 30 bin lira değerinde altın ve nakit para alarak dolandırdı.

İş başvurusu yapmak isteyen kadınlardan biri Ümit K.'den şüphelenip, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Ümit K.'yi gözaltına aldı.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Ümit K., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelinin, yapılan sorgulamasında 8 ayrı suçtan dosyası bulunduğu, hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı. Ümit K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.