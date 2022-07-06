Avukatın attığı bardak kör etti - Son Dakika
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Avukatın attığı bardak kör etti

06.07.2022 10:32
Avukatın attığı bardak kör etti

KAHRAMANMARAŞ'ta, eğlence mekanında çıkan kavgada avukat Faruk Taş (27), karşı masada oturan Oktay Kurt'a (26) bardak attı.

KAHRAMANMARAŞ'ta, eğlence mekanında çıkan kavgada avukat Faruk Taş (27), karşı masada oturan Oktay Kurt'a (26) bardak attı. Sol gözüne isabet eden Kurt, görme yetisini kaybetti. İfadesinde "Görüntülerde, Oktay Kurt'a bardak fırlatan kişi benim. Sadece kendimi savundum" diyen Taş tutuklandı.

Olay, 3 Haziran'da, alışveriş merkezindeki eğlence mekanında geldi. İddiaya göre, farklı masalarda oturan iki grup arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda avukat Faruk Taş, masadaki bardağı diğer gruptaki Oktay Kurt'a fırlattı. Sol gözüne isabet eden Kurt, kanlar içinde kaldı. Bu anlar ise mekanın güvenlik kamerasına yansıdı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kurt, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada ameliyat edilen Kurt'un sol gözü, görme yetisini kaybetti. Çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerasından tespit ettiği şüphelileri gözaltına aldı. Kavgaya karışan kişiler arasında İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli astsubay A.M.'nin de olduğu belirlendi.

'SOL GÖZÜME GELDİ'Oktay Kurt, hastanedeki tedavisinin ardından suç duyurusunda bulundu. İfadesinde karşı masadaki kişilerin kendilerine küfrettiğini iddia eden Kurt, "Ben de bunun üzerine 'Kardeşim neden küfrediyorsun' dedim. 2-3 saniye geçmeden Faruk Taş, masadan aldığı şişeyi yüzüme fırlattı. Şişe sol gözüme geldi. Yaranın acısı ile uğraştırken karşı taraf, bana vurmaya başladı. Ben de doğal olarak kendimi savunmak için karşı tarafı itekledim. Daha sonra mekanın üst katındaki tuvalete çıkarak, gözümün durumuna bakmak istedim. Kapıyı arkadan kilitledim. Bu şahıslar arkamdan gelerek kapıyı zorladılar ama açamadılar. Daha sonra garsonlardan biri ambulansın geldiğini söyleyerek, tuvaletten çıkmamı sağladı fakat ambulansın gelmediğini gördüm. Bu şahıslarda benim çıktığımı görünce saldırdılar" dedi.'SADECE KENDİMİ SAVUNDUM'Gözaltına alınan avukat Faruk Taş da ifadesinde; olay sırasında başına şişe ile vurulduğunu, bu nedenle yaralandığını söyledi. Diğer masadaki kişilerin kendilerine küfretmesi nedeniyle kavganın başladığını iddia eden Taş, "Oktay Kurt, bize doğru yürürken küfretti. Şahsa 'Sakin ol' dedim. Bu sırada diğer masadan bizimkisine doğru şişeler fırlatılmaya başlandı. Daha sonra bir şahıs, elindeki şişe ile başıma vurdu. Şişe kırıldı, akabinde ortalık karıştı. Oktay Kurt ve beraberindekiler, bana saldırmaya başladı. Olay, daha sonra dışarı yansıdı. Ben de aracımla olay yerinden ayrılıp, tedavim için hastaneye gittim. Görüntülerde, Oktay Kurt'a bardak fırlatan kişi benim. Yaşanan arbede sırasında sadece kendimi savundum. Kimseyi darbetmek için bir müdahalede bulunmadım" diye konuştu.

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Faruk Taş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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Kaynak: DHA

alışveriş, Faruk Taş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avukatın attığı bardak kör etti - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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