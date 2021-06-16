Avukatın başına silah dayayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

İzmir'in Bayraklı ilçesinde icra memurlarıyla birlikte haciz işlemlerine giden avukat ve çilingir olduğu iddia edilen kişinin başına silah dayayarak darp eden şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Adalet Mahallesi 1586/11 Sokak'ta bulunan bir spor salonu önünde meydana geldi. İddiaya göre İzmir'de Av. Ege Ogeday Burduroğlu, bir icra memuru ve çilingirle birlikte bir iş yerine haciz işlemi için gitti. Bu sırada iş yeri sahibi olduğu iddia edilen H.H.A., önce çilingirciye silahını doğrulttu ardından alacaklı vekil avukatına tekme atıp yaraladı. Yine H.H.A., avukatı silahla tehdit etti. Tüm bu yaşanan anlar ise bir kişinin cep telefonuna kaydedilirken yaşanan olay çevredeki bir dükkanın güvenlik kameralarına da yansıdı. Saldırgan H.H.A., motosikletli polis ekipleri tarafından yakalanarak Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, çilingiri karşısında görünce sinirlerine hakim olamadığını, çilingir, icra memurları ve avukata saldırdığını, silah çektiğini hatırlamadığını ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Öte yandan şüpheli H.H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece silahlı tehdit, kamu görevlisini görevinden alıkoyma ve hürriyeti tahdit suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Ali İhsan Çiftçi - Sinan Yeniçeri/İHA)