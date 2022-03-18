Avukatın beyanı mahkeme başkanının duruşmadan çekilmesine neden oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Avukatın beyanı mahkeme başkanının duruşmadan çekilmesine neden oldu

18.03.2022 12:10
Avukatın beyanı mahkeme başkanının duruşmadan çekilmesine neden oldu

Ankara'da avukatın beyanı üzerine mahkeme başkanı duruşmadan çekilme kararı aldı.

Ankara'da avukatın beyanı üzerine mahkeme başkanı duruşmadan çekilme kararı aldı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 'laf atma' nedeniyle çıkan kavgada Hasan Bağcı'nın (22) kalabalık bir grup tarafından dövülerek öldürülmesi ile ilgili davaya Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Davanın bugün görülen duruşmasında söz alan avukat Yıldırım Ak'ın "Sürekli benin sözümü kesiyorsunuz. Yargılamayı başka bir yere götürmeye çalışıyorsunuz" sözü üzerine mahkeme başkanı Oğuzhan Selçuk duruşmadan çekilme kararı aldı. Selçuk'un verdiği kararda, "Bir hakim için yargılamanın başka bir yere götürüldüğü iddiasının CMK'nın 30/2 maddesi gereğince çekilmenin uygun olacağını düşünüyorum. Bu dosyada tarafsızlığın şüphede olduğu, yargılamanın bir yere götürülmeye çalışıldığı ciddi bir iddiadır. Bu dosyadan çekiliyorum" ifadesi yer aldı.

Dosyanın bir önceki duruşmasında mütalaa açıklanmış, 7 sanık hakkında beraat, 2 sanık hakkında davanın düşme talebi ve tutuklu sanık Cüneyt Y. hakkında 'kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan 18 yıla kadar hapis talep edilmişti. - ANKARA

YORUMLAR
500
Kar yağışı etkili oluyor Kar yağışı etkili oluyor

Yıldırım Ak, Mahkeme, Selçuk, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Avukatın beyanı mahkeme başkanının duruşmadan çekilmesine neden oldu - Son Dakika


Son Dakika
12:07 İstanbul'da eksper tuzağı! Hasarsız diye satın aldığı otomobilin başına gelenleri başka eksper ortaya çıkardı
12:06 Herkes Rusya'ya yaptırım uygularken Hindistan Rusya'dan 3 milyon varil petrol aldı: Daha da alacağız
11:57 Magandalara emsal niteliğinde kanun kararı! Elini kolunu sallayarak gezemeyecekler
11:55 Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta anlattı: Aldatılmış, kalbi kırık
11:53 8 yıllık evlilik tek celsede bitti: Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel anlaşmalı olarak boşandı
11:52 Gram altının fiyatı 920 lira seviyesinden işlem görüyor!
11:51 Popstar Bayhan'dan enteresan benzetme: Estetik bağımlısı kadını Seren Serengil sandı
11:49 Ukrayna İstihbaratı esir Rus askerlere, ölen Ukraynalı sivillerin görüntülerini izletiyor
11:44 Rusya, Ukrayna'dan sonra Letonya, Litvanya ve Estonya'yı mı hedef alacak? İşgal senaryosunu harita üzerinde anlattı
11:35 Eski bakanı Tansu Çiller'i topa tuttu! Cavit Çağlar: Çiller ne yüzle halkın karşısına çıkacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 12:18:15. #1.13#
SON DAKİKA: Avukatın beyanı mahkeme başkanının duruşmadan çekilmesine neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement