Avukatın beyanı mahkeme başkanının duruşmadan çekilmesine neden oldu - Son Dakika

Ankara'da avukatın beyanı üzerine mahkeme başkanı duruşmadan çekilme kararı aldı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 'laf atma' nedeniyle çıkan kavgada Hasan Bağcı'nın (22) kalabalık bir grup tarafından dövülerek öldürülmesi ile ilgili davaya Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Davanın bugün görülen duruşmasında söz alan avukat Yıldırım Ak'ın "Sürekli benin sözümü kesiyorsunuz. Yargılamayı başka bir yere götürmeye çalışıyorsunuz" sözü üzerine mahkeme başkanı Oğuzhan Selçuk duruşmadan çekilme kararı aldı. Selçuk'un verdiği kararda, "Bir hakim için yargılamanın başka bir yere götürüldüğü iddiasının CMK'nın 30/2 maddesi gereğince çekilmenin uygun olacağını düşünüyorum. Bu dosyada tarafsızlığın şüphede olduğu, yargılamanın bir yere götürülmeye çalışıldığı ciddi bir iddiadır. Bu dosyadan çekiliyorum" ifadesi yer aldı.

Dosyanın bir önceki duruşmasında mütalaa açıklanmış, 7 sanık hakkında beraat, 2 sanık hakkında davanın düşme talebi ve tutuklu sanık Cüneyt Y. hakkında 'kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan 18 yıla kadar hapis talep edilmişti. - ANKARA