Avukatın cezaevinde asılı bulunmasında 'kemer' araştırılıyorr (2) - Son Dakika

Avukatın cezaevinde asılı bulunmasında 'kemer' araştırılıyorr (2)
07.11.2021 16:03
TOPRAĞA VERİLDİMuğla'nın Bodrum ilçesinde, cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklanarak gönderildiği cezaevinin koğuşunda merdiven korkuluğuna kemerle asılı olarak ölü bulunan Avukat Orçun Çetinkaya (42), Muğla'nın Milas ilçesinde, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından...
TOPRAĞA VERİLDİ
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklanarak gönderildiği cezaevinin koğuşunda merdiven korkuluğuna kemerle asılı olarak ölü bulunan Avukat Orçun Çetinkaya (42), Muğla'nın Milas ilçesinde, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bahçeköy Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Fırat
AKAY/ BODRUM (Muğla),
Son Dakika 15:37 Günden güne güzelleşiyor! Hande ev pozunu paylaştı, beğeni butonu çöktü 15:25 Hakeme tüküren futbolcuya tarihin en ağır cezası! Hakan Çalhanoğlu detayı dikkat çekti 15:02 Dağıtım aracından inen gizemli kadının sırrı çözüldü 14:11 İran'da kaza yapan Türk tırındaki tavuk kolileri yağmalandı! O anlar anbean cep telefonuna yansıdı 13:49 Otomobil sektöründe çip krizinden sonra bir kriz daha! Fiyatları uçuracak 13:28 TİSK'ten görüşmeler öncesi dikkat çeken mesaj: Tüm tarafların refahını koruyacak bir asgari ücret için çalışıyoruz 12:18 İstanbul Maratonu'na Kılıçdaroğlu, Akşener ve Kaftancıoğlu'nun göğüs numaraları damga vurdu 11:16 Herkes TOGG'u beklerken öyle bir yerli otomobil yapıldı ki, görenler inanamıyor