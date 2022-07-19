Avukatın da aralarında olduğu 4 dolandırıcılık sanığının yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Avukatın da aralarında olduğu 4 dolandırıcılık sanığının yargılanmasına devam edildi

19.07.2022 20:40
Avukatın da aralarında olduğu 4 dolandırıcılık sanığının yargılanmasına devam edildi

Ankara'da "pencere" yöntemiyle imzalattıkları senetle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen aralarında avukat Osman Gökmen'in de bulunduğu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara'da "pencere" yöntemiyle imzalattıkları senetle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen aralarında avukat Osman Gökmen'in de bulunduğu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Osman Gökmen, Alparslan Sina ve Ahmet Bilal Ömer katılırken, tutuksuz sanık Mehmet S. gelmedi.

Duruşmada savunma yapan Osman Gökmen, hakkında hukuka aykırı yöntemlerle dosya oluşturulup dava açıldığını öne sürdü. Gökmen, "Hiçbir usulü işleme uymadan önümüze alelacele hazırlanmış bir dosya getirildi. Müştekisinin ayrı olduğu başka dosyada takipsizlik kararı alınırken, takipsizlik kararı verilen dosyanın benzeriyle 4 aydır tutukluyuz." dedi.

18 yıldır avukatlık yaptığını ve hiçbir suç işlemediğini ifade eden Gökmen, şunları söyledi:

"Ben 55 bin dosya yönetiyorum. Benim böyle bir paraya ihtiyacım yok. Yanımda 70'ten fazla kişi çalışıyor. 18 yıldır avukatlık yapıyorum, bundan önce ben hiç yargılanmadım. Ben avukatlığı şerefim için yapıyorum, para için yapmıyorum. Yaptığım tek şey avukatlık, sadece görevimi yaptım. Bana bir itibar operasyonu yapıldı ve bir algı oluşturulmaya çalışıldı. Lütfen sizin hukukçu kardeşiniz olarak bu hukuk garabetine bir son verin."

Gökmen'in avukatları da soruşturma izni alınmadan iddianame düzenlendiğini ileri sürerek, yargılanmanın durdurulmasını talep etti.

Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını öne sürüp tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, yargılanmanın durdurulma talebinin reddine, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, yurt dışında yaşayan H.T, Türkiye'ye geldiğinde sanık Alparslan Sina'ya ait firmaya araç kiralamak için başvurdu.

Sina, sözleşme imzalanacağı sırada, "pencere" adı verilen yöntemle imza kısmı kesilmiş sözleşme evrakının altına yerleştirdikleri boş belgeyi müştekiye imzalattı.

Bilgisayar ortamında kambiyo senedi haline getirdikleri belgeyi Ankara 16. İcra Müdürlüğü'nde icraya veren sanıklar, Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nden H.T. hakkında ihtiyati haciz kararı aldırdı.

İddianamede, sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek, "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarını işledikleri belirtilerek, her birinin 4,5 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

YORUMLAR
500
Alman Büyükelçi, Türkiye'nin Stuttgart Başkonsolosluğuna ait aracın kundaklanmasıyla ilgili Dışişleri Bakanlığına davet edildi Alman Büyükelçi, Türkiye'nin Stuttgart Başkonsolosluğuna ait aracın kundaklanmasıyla ilgili Dışişleri Bakanlığına davet edildi Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Türkiye'nin Stuttgart Başkonsolosluğu aracının kundaklanmasıyla ilgili Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Türkiye'nin Stuttgart Başkonsolosluğu aracının kundaklanmasıyla ilgili Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Kaynak: AA

Osman Gökmen, Ahmet Bilal, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avukatın da aralarında olduğu 4 dolandırıcılık sanığının yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:18 Şüpheli bir şekilde aynı barda hayatını kaybeden 21 gencin kanında metil alkol tespit edildi
20:15 Yalova'da bir şahıs üçüncü kez ATM'leri çekiçle darmaduman etti! Polise dirense de gözaltına alınmaktan kurtulamadı
20:12 Erdoğan, Putin ile Tahran'da bir araya geldi: Buradan alacağımız netice tüm dünyayı olumlu etkileyecektir
20:11 Hastanede oluşan uzun kuyruklara hastalar isyan etti! "Yönetim istifa" sloganlarına sağlık çalışanları da destek verdi
19:46 Küçük kızıyla trafik kazası yaşayan anne acısını unutup "Kızım nerede?" diye sordu, acı haberi kimse veremedi
19:33 Karısıyla cinsel ilişkiye girip hamile bıraktı, bebek hakkındaki gerçeği öğrenince kaçtı
19:31 İnek sürüsünün ortasına dalan ayı dehşet saçtı! Saldırıdan son anda kurtulan çoban o anları kayda aldı
18:55 Tuttuğu balığı zar zor taşıdı! Edirne'de bir balıkçı 40 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı
18:38 Ataşehir'de insanlığa sığmayan görüntüler! Görme engelli vatandaş tekme tokat dövüldü
18:14 Merih Demiral'a bomba talip! Transfer için çalışmalar başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 20:46:27. #1.13#
SON DAKİKA: Avukatın da aralarında olduğu 4 dolandırıcılık sanığının yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement