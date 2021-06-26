Yargıtay 4. Ceza Dairesi, 2019'da katıldığı duruşmada Avukat Tuğçe Çetin'in etek boyunun olması gerekenden kısa olduğunu iddia ederek tutanak tutup, etek boyunun fotoğrafının çekilmesini isteyen hâkim Mehmet Yoylu'nun davranışını hakaret olarak değerlendirip 1 yıl 1 ay 18 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.
Sabah gazetesinin haberine göre, daire ayrıca hakim Mehmet Yoylu'nun aynı gün içerisinde başka bir avukata açıkça hakaret etmesini de değerlendirerek, Yoylu'ya "hakaret" suçundan 1 yıl 1 ay 18 gün hapis cezası verdi.
Eylemleri bir bütün olarak "hakaret" kabul eden daire, Yoylu'ya toplamda 2 yıl 3 ay 6 gün hapis cezası verilmesine hükmetti. Yoylu, 5 yıl içerisinde herhangi bir suç işlemezse cezaları düşecek.
Son Dakika › Güncel › Avukatın etek boyuna karışan hakim için karar verildi - Son Dakika