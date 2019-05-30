Son Dakika Haberleri: Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim
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Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim

45 dakika önce

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, avukatın etek boyuna tepki gösteren hakimin açığa alınmasının yetmeyeceğini belirterek, "Meslekten men edilmesi gerekiyor.

Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim, System.String[]
HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, avukatın etek boyuna tepki gösteren hakimin açığa alınmasının yetmeyeceğini belirterek, "Meslekten men edilmesi gerekiyor." dedi.
Beştaş, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, dün bir hakimin kadın avukata yönelik sözlerinin Türkiye'nin gündemine geldiğini belirterek, yargıdaki cinsiyetçi tutumun her yerde her zaman karşılarına çıkmaya devam ettiğini vurguladı.
Yargının eril bakış açısından hızlıca arınması gerektiğini anlatan Beştaş, "Bu tip hakimlerin benzer davalarda, şiddet ve istismar davalarında tutumunu tahmin etmek hiç de zor değil." diye konuştu.
Kadınların yargı erkinde az görev almalarının da tartışılması gereken bir mesele olduğunu kaydeden Beştaş, dün "yargıdaki cinsiyetçi yaklaşım" ile ilgili verdikleri araştırma önergesinin TBMM Genel Kurulunda reddedildiğini anımsattı.
Beştaş, "Bu kadar skandal bir uygulamadan sonra bile kadına yönelik şiddet ve yargının cinsiyetçi yaklaşımlara dönük araştırma önergesinin reddedilmesi, bunu önleme iradesinin olmadığını göstermektedir." ifadelerini kullandı.
Meclisin bu konuya el atması gerektiğini savunan Beştaş, "Bu hakimin açığa alınması yetmez. Adalet Bakanlığının ilk adımı olumlu ama bundan sonra meslekten men edilmesi gerekiyor. Hakimlik görevinde kalırsa topluma çok büyük zarar verir." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:29 Kaynak: AA
Halkların Demokratik Partisi, Politika
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