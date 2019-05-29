Son Dakika Haberleri: Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim görevden uzaklaştırıldı
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Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim görevden uzaklaştırıldı

1 saat önce

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK), duruşma sırasında avukatın etek boyu nedeniyle tepki gösteren İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi hakimi Mehmet Yoylu tedbiren görevden uzaklaştırıldı.

Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim görevden uzaklaştırıldı, System.String[]
Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK), duruşma sırasında avukatın etek boyu nedeniyle tepki gösteren İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi hakimi Mehmet Yoylu tedbiren görevden uzaklaştırıldı.
HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hakim Mehmet Yoylu hakkında yürütülen soruşturma sırasında düzenlenen müfettiş ön raporunun HSK'ya ulaşır ulaşmaz, HSK 2. Dairesi'nin olağanüstü toplandığını bildirdi.
Dairenin hakimin tüm davranışlarını, önceki disiplin işlemine konu eylemlerini dikkate alarak, göreve devamın yargı erkinin nüfuz ve itibarına zarar vereceği kanaatine vardığını belirten Yılmaz, 2802 sayılı Yasa'nın 77. maddesi uyarınca Yoylu'nun tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verildiğini kaydetti.
- Duruşma tutanağına yansımıştı
İstanbul'da duruşma sırasında yaşanan olay, duruşma tutanağına da yansımıştı.
Tutanağa göre, İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi hakimi, mini etek giyen avukatın bu kıyafetinin avukatlık hukukuna ve örfe aykırı olduğunu öne sürerek, konuyu taraf avukatlarına sordu.
Salonda bulunan diğer avukatların etek boyunun avukatlık hukuk ve örfüne uygun olduğunu belirtmesi üzerine Mahkeme Yazı İşleri Müdürü huzura çağrılarak, baro başkanlığına bildirilmesi için avukatın etek boyunun cep telefonuyla çekilmesi istendi.
Avukatın, etek boyunun fotoğrafının çekilmesine izin vermemesi üzerine, tutanak tutularak duruşmaya devam edilmişti.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:18 Kaynak: AA
İstanbul, Güncel
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