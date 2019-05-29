Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim görevden uzaklaştırıldı
44 dakika önce
HSK, İstanbul Anadolu Adliyesi 2. İş Mahkemesinde avukatın etek boyunu mahkeme tutanağına geçiren hakimin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.
HSK, İstanbul Anadolu Adliyesi 2. İş Mahkemesinde avukatın etek boyunu mahkeme tutanağına geçiren hakimin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:35 Kaynak: İHA
(İHA)
Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim görevden uzaklaştırıldı
Son Dakika! Pençe Harekatı'nda Yaralanan 2 Askerimiz Şehit Oldu
19 yaşındaki gencin feci sonu!
Son Dakika! Pedofili içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarı ve yayıncısı serbest bırakıldı