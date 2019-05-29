Son Dakika Haberleri: Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim görevden uzaklaştırıldı
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Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim görevden uzaklaştırıldı

44 dakika önce

HSK, İstanbul Anadolu Adliyesi 2. İş Mahkemesinde avukatın etek boyunu mahkeme tutanağına geçiren hakimin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim görevden uzaklaştırıldı, System.String[]
HSK, İstanbul Anadolu Adliyesi 2. İş Mahkemesinde avukatın etek boyunu mahkeme tutanağına geçiren hakimin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:35 Kaynak: İHA
İstanbul, Hakim ve Savcılar Kurulu, Güncel
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