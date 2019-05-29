Son Dakika Haberleri: Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakime soruşturma
Son Dakika Güncel Haber

Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakime soruşturma

42 dakika önce

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, İstanbul'da duruşma sırasında avukatın etek boyu nedeniyle tepki gösteren İş Mahkemesi hakimi hakkında soruşturma izni verildiğini bildirdi.

Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakime soruşturma, System.String[]
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, İstanbul'da duruşma sırasında avukatın etek boyu nedeniyle tepki gösteren İş Mahkemesi hakimi hakkında soruşturma izni verildiğini bildirdi.
Yılmaz, yaptığı açıklamada, "İstanbul İş Mahkemesi hakiminin, mini etekle duruşmaya gelen avukata tepki gösterdiğine" ilişkin haberlerin basında yer alması üzerine, resen harakete geçildiğini ve inceleme başlatıldığını belirtti.
İnceleme sonucu, İstanbul İş Mahkemesi hakimi hakkında soruşturma izni verildiğini aktaran Yılmaz, konunun takipçisi olacaklarını vurguladı.
Duruşma tutanağına yansımıştı
İstanbul'da duruşma sırasında yaşanan olay, duruşma tutanağına da yansımıştı.
Tutanağa göre, İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi hakimi, mini etek giyen avukatın bu kıyafetinin avukatlık hukukuna ve örfe aykırı olduğunu öne sürerek, konuyu taraf avukatlarına sordu.
Salonda bulunan diğer avukatların etek boyunun avukatlık hukuk ve örfüne uygun olduğunu belirtmesi üzerine Mahkeme Yazı İşleri Müdürü huzura çağırılarak, baro başkanlığına bildirilmesi için avukatın etek boyunun cep telefonuyla çekilmesi istendi.
Avukatın, etek boyunun fotoğrafının çekilmesine izin vermemesi üzerine, tutanak tutularak duruşmaya devam edildi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:04 Kaynak: AA
Mehmet Yılmaz, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Avrupa'nın en büyük göçmen kaçakçısı İstanbul'da yakalandı Rus iş adamının 14 yaşındaki oğlu oyun oynadığı arkadaşını bıçaklayıp kafasını kesti Türkiye Barolar Birliğinden tepki çeken kitapla ilgili suç duyurusu Asker arkadaşı paylaştı! İşte Ekrem İmamoğlu'nun askerlik fotoğrafı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 13:46:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakime soruşturma
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]