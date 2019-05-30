Avukatın "etek boyuna tepki" gösteren hakime tepki

Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) İzmir Şube Başkanlığı, İstanbul Anadolu Adliyesi İş Mahkemesinde duruşmada, bir kadın avukatın etek boyuna tepki gösteren hakimle ilgili açıklama yaptı.

Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) İzmir Şube Başkanlığı, İstanbul Anadolu Adliyesi İş Mahkemesinde duruşmada, bir kadın avukatın etek boyuna tepki gösteren hakimle ilgili açıklama yaptı.

İzmir Adliyesi önünde toplanan HUDER üyesi avukatlar adına basın açıklaması yapan şube başkanı Halit Aydın Kayacan, İstanbul Anadolu Adliyesi İş Mahkemesinde üzücü bir olay yaşandığı belirterek, mesleğinde 30 yılını geride bırakmış bir hakimin adaletin yerine getirilmesi yerine bir avukatın etek boyuna karışmasının üzücü olduğunu söyledi.

Bu olayın geçmişte başörtüsü nedeniyle sorun yaşayan meslektaşlarının maruz kaldığı zulüm ve hukuksuzluktan bir farkı bulunmadığını savunan Kayacan, şöyle konuştu:

"Avukatın kılık kıyafet özgürlüğü Danıştay 8. Dairesi tarafından tescil edilmiş ve son noktası konulmuş bir haktır. Bu hakkın bir hakim tarafından sınırlandırılmaya çalışılması, var olmayan bir düzenlemenin bir hakim tarafından bulunulan konum ve makamı suistimal ederek meslek onuruna aykırı bir şekilde meslektaşımıza dikte etmesi anlamına gelir ki, bu durum hukukun ve insan haklarının her yönden en ağır şekilde ihlalini oluşturmaktadır. Kılık kıyafet özgürlüğünün, bir hakim tarafından tamamen keyfi bir şekilde ve hiçbir surette kabul edilemeyecek gerekçelerle sınırlandırılması düşüncesi hukuk içinde açıklanabilecek bir düşünce değildir."

Dernek olarak şikayet edilen hakime yasal ve idari ceza verilmesi için olayın takipçisi olacaklarını kaydeden Kayacan, bundan sonra da yargı, adalet, hukuk, savunma ve avukatın yanında yer alacaklarını ifade etti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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