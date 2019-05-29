Son Dakika Haberleri: Avukatın etek boyunu tutanağa geçiren hakim hakkında soruşturma
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Avukatın etek boyunu tutanağa geçiren hakim hakkında soruşturma

2 gün önce

İstanbul'da duruşma esnasında avukatın etek boyunu mahkeme tutanağına geçiren hakim hakkında soruşturma başlatıldı.

Avukatın etek boyunu tutanağa geçiren hakim hakkında soruşturma, System.String[]
İstanbul'da duruşma esnasında avukatın etek boyunu mahkeme tutanağına geçiren hakim hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul Anadolu Adliyesi 2. İş Mahkemesinde duruşma sürerken hakimin davacı avukata dönerek, etek boyunun çok kısa olduğunu belirtmiş ve etek boyunun fotoğrafının çekilip baroya gönderilmesini istemişti. Duruşma sonunda hakim, bu olayı mahkeme tutanağına geçirmişti. Yaşanan olayın ardından HSK tarafından İstanbul Anadolu Adliyesi 2. İş Mahkemesinde avukatın etek boyunu mahkeme tutanağına geçiren hakim hakkında soruşturma başlatıldı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:37 Kaynak: İHA
İstanbul, 3. Sayfa
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