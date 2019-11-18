Son Dakika Haberleri: Avukatın etek boyunun ölçünce açığa alınan hakim göreve döndü
Son Dakika Güncel Avukatın etek boyunun ölçünce açığa alınan hakim göreve döndü - Son Dakika

Avukatın etek boyunun ölçünce açığa alınan hakim göreve döndü

6 saat önce

Anadolu Adliyesi'nde bir duruşma sırasında kadın avukatın etek boyunu kısa bulup tutanak düzenletince HSK tarafından açığa alınan hakim Mehmet Yoylu, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde görevlendirildi.

Avukatın etek boyunun ölçünce açığa alınan hakim göreve döndü, System.String[]

Anadolu Adliyesi'nde bir duruşma sırasında kadın avukatın etek boyunu kısa bulup tutanak düzenletince HSK tarafından açığa alınan hakim Mehmet Yoylu, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde görevlendirildi.


29 Mayıs tarihinde İstanbul Anadolu Adliyesi 2. İş Mahkemesi'nde görülen bir davada hakim Mehmet Yoylu, avukat Tuğçe Çetin'in etek boyunun avukatlık mevzuatına aykırı olduğunu söyledi. Avukat Tuğçe Çetin'in etek boyunun avukatlık mevzuatına aykırı olduğunu iddia ederek tutanak tutturan ve yaşanan olayın ardından hakkında soruşturma başlatılan hakim Mehmet Yoylu açığa alındı. Yoylu'nun 24 Ekim'de HSK kararıyla göreve iade edildiği öğrenildi. HSK kararında, "Soruşturmaya konu eylemlerin göreve devama engel teşkil etmediği anlaşıldığından tedbiren görevden uzaklaştırma kararının kaldırılmasına" ifadelerine yer verildi.


Göreve geri dönen Yoylu, Gebze Hakimliğinde görevlendirildi. - KOCAELİ

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 12:34 Kaynak: İHA
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