Avukatın evinde yaptığı sahte içkiden öldüğü iddiası - Son Dakika
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Avukatın evinde yaptığı sahte içkiden öldüğü iddiası

7 saat önce

İzmir'in Konak ilçesinde, kendi yaptığı sahte alkolden içtiği ileri sürülen bir avukat yaşamını yitirirken avukatın bir süredir mesleğini yapmadığı ve 7 dosyadan arandığı belirtildi.

Avukatın evinde yaptığı sahte içkiden öldüğü iddiası, System.String[]

İzmir'in Konak ilçesinde, kendi yaptığı sahte alkolden içtiği ileri sürülen bir avukat yaşamını yitirirken avukatın bir süredir mesleğini yapmadığı ve 7 dosyadan arandığı belirtildi.


Edinilen bilgiye göre olay, Kahramanlar Mahallesi'ndeki bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Bir süredir evde sahte alkol ürettiği öne sürülen Caner Dumanoğlu (48), kendi yaptığı içkiyi içtikten sonra fenalaştı. Yakınlarının ihbarı üzerine adrese sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Dumanoğlu, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.


Dumanoğlu'nun cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Caner Dumanoğlu'nun avukat olduğu, bir süredir mesleğini yapmadığı ve 7 dosyadan arandığı öğrenildi. - İZMİR

Konak, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 11:08 Kaynak: İHA
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