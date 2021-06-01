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AVUKATIN HIZ CEZASINA 'DURUŞMASI VARDI' İPTALİ - Son Dakika

AVUKATIN HIZ CEZASINA 'DURUŞMASI VARDI' İPTALİ

01.06.2021 12:46

ANKARA'da avukat Paşa Büyükkayaer, duruşmaya giderken otomobiliyle hasarlı kazaya karıştı.

ANKARA'da avukat Paşa Büyükkayaer, duruşmaya giderken otomobiliyle hasarlı kazaya karıştı. Kaza nedeniyle vakit kaybeden ve duruşmaya yetişmek için hız yapan Büyükkayaer'e, hız sınırını yüzde 30 aştığı için 652 TL ceza uygulandı. Mahkeme, avkatın başvurusu üzerine müvekkili aleyhine ağır hak kayıplarına sebebiyet verecek duruşmaya yetişebilmek amacıyla kastı olmaksızın kabahate konu fiili işlediği kanaatiyle para cezasını iptal etti.

Avukat Paşa Büyükkayaer, geçen 1 Nisan'da Ankara Batı Adliyesi Aile Mahkemesi'nde boşanma davası olan müvekkilinin saat 09.30'daki duruşmasına gitmek için, Çankaya ilçesinde bulunan bürosundan otomobiliyle yola çıktı. Büyükkayaer, Çankaya Gazi Mahallesi'nde saat 08.45 sıralarında maddi hasarlı kazaya karıştı. Karşı tarafla anlaşamayınca olay yerine polis çağırıldı. Büyükkayaer, polisin gecikmesi üzerine duruşmaya geç kalmamak için tutanak tutmadan yola devam etti.

MAHKEMEYE BAŞVURDU

Ankara Batı Bulvarı Güvercinlik Tesisleri önünde hızı sınırını yüzde 30 aşan Büyükkayaer'e 652 lira idari para cezası uygulandı. Kesilen cezayı ödeyen Büyükkayaer, avukatı aracılığıyla Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne dilekçe ile başvurarak, cezaya itiraz etti. Dilekçede, Avukatlık Kanunu'nun 1'nci maddesi 'Avukatlık, kamu hizmeti ve serbest bir meslektir' demektedir. Müvekkil ise kamu görevini icra ederken, kendi müvekkilini hak kaybına uğratmamak için hız sınırını aşmak zorunda kalmıştır. Açıklanan sebeplerden anlaşılacağı üzere müvekkilin hız sınırını aşma kastı bulunmamaktadır denilerek cezanın iptali ve ödenen paranın geri iadesi talep edildi.

MAHKEME AVUKATI HAKLI BULDU

İtiraz dilekçesini değerlendiren Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, kararında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile TCK'nın ilgili maddelerine gönderme yaparak, avukatın beklenmeyen bir şekilde trafik kazasına karıştığına dikkat çekti. Kararda, avukat Büyükkayaer'in bilerek neden olmadığı beklenmeyen bir nedenle (trafik kazası), iştirak etmemesi halinde müvekkil aleyhine ağır ve muhakkak hak kayıplarına sebebiyet verecek duruşmaya yetişebilmek amacıyla kastı olmaksızın kabahate konu fiili işlediğinin anlaşıldığı belirtildi. Kararda, Kabahatin işlendiği tarihte durumun ağır ve muhakkak bir tehlikeden kurtulmak veya başkasını kurtarmak zorunluluğu olan acil bir hal olduğu, kasıtlı bir kabahat eylemi içerisinde bulunulmadığı gereğince idari yaptırım kararının kaldırılmasına karar vermek gerekmiştir denilerek, cezanın iptali ve ödenen paranın iadesine hükmedildi.

'BEN KAMU GÖREVİ İCRA EDİYORUM'

Avukat Büyükkayaer, duruşmaya yetişmek isterken trafik kazası geçirdiğini, tutanak için karşı tarafla anlaşamadıklarını, polisi beklemeden duruşma için yola devam ettiğini anlatarak Hız sınırını 82 kilometre olduğu yerde 123 kilometre hızla radara yakalandım. Cezayı ödeyerek yasal süresi içinde itiraz ettim. Avukatlık Kanununun 1'nci maddesinde avukatlığı kamu görevi gören serbest meslek hükmü vardır. Serbest meslek kısmı ön plana çıkar; ama kamu görevi gördüğü her zaman geri planda tutulur. Bu hususu açıklığa kavuşturmak ve tescil ettirmek için cezaya itiraz ettim. Sonuçta ben duruşmaya giderken bir vatandaşın hakkını temsil etmeye giderken bu cezayı yedim. Bu sebeple kamu görevi icra ediyorum. Sulh Ceza Hakimliği de benim itirazımı haklı bularak Kabahatler Kanununun 12'nci maddesine atıfla TCK'nın 25'nci maddesinde yer alan hukuka uygunluk gerekçesiyle cezamı kaldırdı diye konuştu.

AVUKATIN HIZ CEZASINA 'DURUŞMASI VARDI' İPTALİ
AVUKATIN HIZ CEZASINA 'DURUŞMASI VARDI' İPTALİ
AVUKATIN HIZ CEZASINA 'DURUŞMASI VARDI' İPTALİ
AVUKATIN HIZ CEZASINA 'DURUŞMASI VARDI' İPTALİ

Mahkeme, Ankara, Sulh, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AVUKATIN HIZ CEZASINA 'DURUŞMASI VARDI' İPTALİ - Son Dakika


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