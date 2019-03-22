Son Dakika Haberleri: Avukatın Mahkeme Heyetine Saldırmaya Çalışması Kamerada

Avukatın Mahkeme Heyetine Saldırmaya Çalışması Kamerada

49 dakika önce

C'nin avukatlık yapılanmasına ilişkin 20 sanıklı davanın karar duruşmasında yaşanan olaylara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Avukatın Mahkeme Heyetine Saldırmaya Çalışması Kamerada, System.String[]
DHKP-C'nin avukatlık yapılanmasına ilişkin 20 sanıklı davanın karar duruşmasında yaşanan olaylara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde bir avukatın bariyerlerin üzerinden atlayarak mahkeme heyetine saldırmaya çalıştığı görülüyor. Terör örgütü DHKP-C'nin avukatlık yapılanmasına yönelik 20 sanıklı davanın önceki gün Silivri'de görülen duruşmasında karar çıkmıştı. Mahkeme, "örgüt yöneticisi ve üyesi olmak" suçundan yargılanan 18 avukatı 3 yıl 1 aydan 18 yıl 9 ay arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırmıştı. Mahkeme heyeti, firari olan 2 sanığın dosyasını ayırırken duruşma salonunda olaylar çıkmıştı. Yaşanan olaylara ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılırken salonda yaşanan olayların görüntüleri ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntülerde kararın açıklanmasından önce taşkınlık yaptıkları için salondan çıkarılan izleyicilerin salona girmeye çalıştıkları görülüyor. İzleyiciler hep birlikte jandarmaları iterek salona girmeye çalışırken üzerinde cübbesi bulunan sanık avukatlarından Bahattin Özdemir'in salondaki bariyerin üzerinden atlayarak mahkeme heyetinin üzerine yürümeye çalıştığı görülüyor. Bariyerleri aşan avukat Özdemir'in mahkeme heyetine hakaret ve tehditlerde bulunduğu kaydedildi. Hakaret ve tehdit suçlarından soruşturma başlatan Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı olaylara karışan şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi görüntüleri incelemeye aldı.

(Yusuf Melikoğlu/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:11 Kaynak: İHA

Silivri, Güncel
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