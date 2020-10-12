Avukatın öldüğü sahte içkinin satıldığı iddia edilen tekel bayi mühürlendi - Son Dakika

Avukatın öldüğü sahte içkinin satıldığı iddia edilen tekel bayi mühürlendi

12.10.2020 18:46
Avukatın öldüğü sahte içkinin satıldığı iddia edilen tekel bayi mühürlendi, System.String[]

KARTAL'da sahte içki kullanımı nedeniyle avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı olaya ilişkin 3 kişiyi gözaltına alırken, sahte içkinin satışının yapıldığı iddia edilen tekel bayiyi mühürledi.

KARTAL'da sahte içki kullanımı nedeniyle avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı olaya ilişkin 3 kişiyi gözaltına alırken, sahte içkinin satışının yapıldığı iddia edilen tekel bayiyi mühürledi.

Kartal'da sahte alkol kullanımından zehirlenerek hastaneye kaldırılan 4 kişinin ifadesine başvuran polis ekipleri, avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu'nun öldüğü içkilerin satışının yapıldığı tekel bayiyi tespit etti. Baskın yapılan Kartal'daki tekel bayisinde yapılan incelemelerde satışa hazır sahte içkiler ele geçirildi. Polis sahte içki satışı yapıldığı iddia edilen iş yerinin sahibi, çalışanı ve etil alkol temin eden toplam 3 kişiyi gözaltına aldı. Tekel bayi ise polis tarafından mühürlendi.


- İstanbul
Avukatın öldüğü sahte içkinin satıldığı iddia edilen tekel bayi mühürlendi

Zahit Şeyhanoğulları, İstanbul, Kartal, Tekel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Avukatın öldüğü sahte içkinin satıldığı iddia edilen tekel bayi mühürlendi - Son Dakika

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