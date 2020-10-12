Avukatın öldüğü sahte içkinin satıldığı iddia edilen tekel bayi mühürlendi - Son Dakika

Avukatın öldüğü sahte içkinin satıldığı iddia edilen tekel bayi mühürlendi
12.10.2020 18:46
KARTAL'da sahte içki kullanımı nedeniyle avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı olaya ilişkin 3 kişiyi gözaltına alırken, sahte içkinin satışının yapıldığı iddia edilen tekel bayiyi mühürledi.
KARTAL'da sahte içki kullanımı nedeniyle avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı olaya ilişkin 3 kişiyi gözaltına alırken, sahte içkinin satışının yapıldığı iddia edilen tekel bayiyi mühürledi.
Kartal'da sahte alkol kullanımından zehirlenerek hastaneye kaldırılan 4 kişinin ifadesine başvuran polis ekipleri, avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu'nun öldüğü içkilerin satışının yapıldığı tekel bayiyi tespit etti. Baskın yapılan Kartal'daki tekel bayisinde yapılan incelemelerde satışa hazır sahte içkiler ele geçirildi. Polis sahte içki satışı yapıldığı iddia edilen iş yerinin sahibi, çalışanı ve etil alkol temin eden toplam 3 kişiyi gözaltına aldı. Tekel bayi ise polis tarafından mühürlendi.
- İstanbul
Son Dakika Son Dakika: Türkiye'de 12 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 58 can kaybı, 1614 yeni vaka tespit edildi Eteği patoz makinesine sıkışan kadın hayatını kaybetti Eski AK Parti'li Bakan Hüseyin Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısına rağmen nişan törenine katıldı Sahte içkiden ölenlerin sayısı 32'ye ulaştı! Son kurban İstanbul'da yaşayan bir avukat Yerli otomobilin bataryalarında da kullanılacak olan lityum, Türkiye'de ilk kez üretilecek MasterChef yarışmacısı Duygu, "Beni aldattı" dediği eski nişanlısıyla barıştı Ünlü giyim markasının yeni sezon ürün tanıtım görselleri sosyal medyada tepki çekti Mersin'de 5 kişi sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti