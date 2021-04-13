Avukatın sahte alkolden hayatını kaybetmesine ilişkin 3 sanık hakim karşısına çıktı - Son Dakika

Avukatın sahte alkolden hayatını kaybetmesine ilişkin 3 sanık hakim karşısına çıktı

"Ürünü kullandıktan sonra gözlerim görme yetisini kaybetti"

İSTANBUL - Kartal'da sahte alkol nedeniyle avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu'nun hayatını kaybetmesine ilişkin 1'i tutuklu 3 sanık, "olası kastla kasten öldürme" suçundan 25'er yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı. Sanıklar suçlamaları kabul etmezken, duruşmada tanık olarak dinlenen şahıslar, aynı iş yerinden aldıkları ürünü kullandıktan sonra gözlerinin görmediğini söyledi.

Kartal'da 12 Ekim 2020 tarihinde sahte alkol nedeniyle avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu'nun hayatını kaybetmesine ilişkin 1'i tutuklu 3 sanığın "olası kastla kasten öldürme" suçundan 25'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Güngör Gülerile tutuksuz sanıklar Anıl Orkun İyikan(27), Yavuz Özcankatılırken, hayatını kaybeden Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu'nun eşi Derya Şahinoğlu ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Güngör Güler, "Ben 18 yıllık esnafım. Benim etil alkol satma ruhsatım vardır ve bu maddelerden iş yerimde de bulunmaktadır. Lord marka temizleyicileri iş yerinde dezenfektan olarak satmak amacıyla yaklaşık 300 litre sanık Anıl Orkun İyikan'dan fatura karşılığında aldım. Bunun 20 adedini satışa sundum. Ürün çok kötü koktuğu için kalan kısmı kendisine iade ettim" diyerek suçlamaları kabul etmediğini ve beraatini istediğini söyledi. Sanık Yavuz Özcan, "Ben Güngör'ün iş yerinde sürekli çalışan birisi değilim. Ben normalde aktarda çalışıyorum. Sadece başka bir yerde olduğu zaman onun talebine binaen iş yerinde gelmekteyim. Çalıştığım süre zarfında da kimseye herhangi bir şekilde bandrolsüz bir ürün ya da kaçak içki satışı yapmadım. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

"Ürünlerin dezenfektan olduğunu söyledim"

Sanık Anıl Orkun İyikan, "Söz konusu ürünleri Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı üretim yapan bir firmadan fatura karşılığında aldım. Sanık Güngör'e de fatura karşılığında sattım. Bu ürünleri satarken söz konusu ürünlerin dezenfektan olduğunu söyledim. Beraatimi talep ederim" diye konuştu.

"Televizyondaki sahte içkiye ilişkin haberleri izledik"

Avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu'nun eşi Derya Şahinoğlu söz alarak, "Eşim son 2 yıldır sanık Güngör'ün iş yerinden alışveriş yapardı. İlk başlarda yapılmış bir şekilde söz konusu ürünü getirip evde içiyordu. Nasıl yapılacağını bilmiyordu. Sonra Güngör'ün tarifi ile bu ürünleri kendisi evde yapmaya başladı. Olay günü eve geldiğimde eşim alkolü yapmış içiyordu. Masanın üstünde 2 şişe vardı. Bu şişeler Lord markalı plastik şişelerdi. Ertesi gün eşim sürekli olarak uyumak istedi. Mideden kaynaklanan rahatsızlığı olduğunu düşündüm. Akşam televizyonda sahte içkiye ilişkin haberler vardı. Bunu da birlikte izledik. Eşime, 'böyle şeyleri alıyorsun, sonra sana da bir şey olacak, alma' dedim. Bunun üzerine bana tahminimce Güngör'ü kastederek 'çok iyi çocuk, bana yanlış bir şey yapmaz, içeriği aynıymış, fiyatı daha ucuzmuş' dedi" şeklinde konuştu.

"Gözlerim görmedi"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Dursun Cemal Şahin, "Yaklaşık 5-6 ay önce söz konusu iş yerine etil alkol almak için gittim. Normalde orada cam şişede alkol alıyordum. Ancak o günkü kişi bana başka bir ürün önerdi. Ben de onun söylediği ürünü alarak kullandım. Sonra gözlerim görme yetisini kaybetti. Alışveriş yaptığım kişinin sesini de hatırlamıyorum. Tanımam mümkün değildir" dedi. Diğer tanık Rahmi Kaya da, aynı iş yerinden aldığı ürünü içtikten sonra gözünü kaybettiğini söyledi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Güngör Güler'e yüklenen suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, kuvvetli suç şüphesinin bulunmasını göz önünde bulundurarak tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Güngör Güler'in Kartal 'da bir tekel bayii işlettiği, Yavuz Özcan'ın bu işyerinde satış elemanı olarak çalıştığı, tekel bayiinde kendi içkisini yapmak isteyen müşterilere etil alkol ile birlikte anason, rakı, viski ve votka kitlerinin satıldığı anlatıldı. Güngör Güler'in 23 Eylül 2020 tarihinde Anıl Orkun İyikan'dan temin ettiği 1 litrelik plastik şişelerde toplam 300 litre alkol bazlı yüzey temizleyiciyi işyerinin raflarında etil alkol olarak satışa sunduğu, bu işyerine kendi alkolünü yapmak amacıyla malzeme almak için sürekli müşteri olarak gelen kişilere kendi içkilerini yapabilmeleri için alkol kitleri ile birlikte etil alkol yerine 'Lord' marka yüzey temizleyiciyi sattığı belirtildi.

Maktul Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu'nun, tekel bayiinden 9 Ekim 2020 tarihinde etil alkol yerine 2 şişe 1 litrelik plastik şişelerdeki yüzey temizleyici ürününü satın aldığı, maktulün satın aldığı bu alkol kitini ve 1 litre 'Lord' marka şişedeki etil alkolü karıştırarak evde kendi viskisini yaptığı anlatıldı. Bu viskiden içmesi sonucu rahatsızlandığı, hastaneye kaldırıldığı ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı, Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu'nun ölümünün metil alkol (metanol) zehirlenmesi sonucu meydana geldiği aktarıldı.

Sanıkların insan sağlığı için tehlikeli olan dezenfektan ürününü etil alkol adı altında içki yapımında kullanılmak üzere alan kişilerin ölebileceğini öngörmüş olmalarına rağmen sattıklarının belirtildiği iddianamede, Güngör Güler, Anıl Orkun İyikan ve Yavuz Özcan'ın "olası kastla kasten öldürme" suçundan 20'şer yıldan 25'er yıla kadar hapis ile cezalandırılması istendi.