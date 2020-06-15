Avukatın UYAP şifresiyle 3.1 milyon liralık haczin kaldırılması davası - Son Dakika

BİR süre yanında çalıştığı avukatın başlattığı 3 milyon 150 bin liralık icra takibini, borçlu iş adamından aldığı 100 bin lira karşılığında, avukatın UYAP şifresinin kullanılarak kaldırılması davasında, haklarında 32'şer yıl hapisleri istenen sanıklar tahliye edildi. Mağdur iş adamının Avukatı Ferhat Kılınç , mahkemenin sanıkları son infaz yasasındaki düzenlemeyi gerekçe göstererek ı tahliye ettiğini belirterek, "Halen zararımız karşılanmamışken, borca konu senedin imha edilmiş olması nedeniyle müvekkilimizin alacağına ulaşması mümkün değilken sanıkların tahliyesine karar verilmiş olmasını bir hukuk garabeti olarak görüyoruz." dedi.

İş adamı Metin Yağız, ticari ilişki sonucu iş adamı Zühtü K.'dan aldığı 3 milyon 150 bin TL'lik senedi İstanbul Anadolu 11. İcra Müdürlüğü'nde icra takibine koydu. Metin Yağız adına takibi başlatan Avukatı Bayram Ali Bayram, müvekkilinin alacağını tahsil edebilmek için borçlu Zühtü K.'nın çok sayıda gayrimenkulü üzerine ihtiyati haciz kararı aldırttı.

DAVA TAKİPÇİSİ AVUKAT ADINA SAHTE FERAGAT YAZISI YOLLADI

Avukat Bayram Ali Bayram'ın yanında bir süre çalışan, Mürsel Ş., işten ayrıldıktan bir yıl sonra 5 Eylül 2019 tarihinde mesai saatlerinden sonra, kimsenin olmadığı bir saatte Avukat Bayram Ali Bayram'ın bürosuna gitti. Bayram'ın UYAP şifresi ile icra takibi ve haciz işlemlerinin yürütüldüğü İstanbul Anadolu 11. İcra Müdürlüğü'ne 'feragat' yazısı yollayan Mürsel Ş., icra dosyasına konu alacağın tahsil edildiğini, dosyanın esastan kapatılarak senedin aslının borçluya iadesine istedi. 11. İcra Müdürlüğü bir gün sonra dosyayı işlemden kaldırarak senedin aslını Zühtü K.'ya teslim etti.

Durumdan haberdar olan Avukat Bayram Ali Bayram, dosyanın işlemden kaldırılması üzerine müvekkili Metin Yağız ile görüştü ve senedin işlemden kaldırılmasına ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

İŞ ADAMI VE DAVA TAKİPÇİSİ TUTUKLANDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında borçlu Zühtü K., 14 Şubat 2020, dava takipçisi Mürsel Ş. ise 22 Şubat 2020'de tutuklandı. Soruşturmayı tamamlayan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 Nisan 2020 tarihinde Zühtü K., oğlu Ahmet K. ve Mürsel Ş. hakkında iddianame hazırladı.

BABASININ CEP TELEFONUYLA HACZİ KALDIRTMIŞ

13 sayfalık iddianamede alacaklı Metin Yağız'ın Avukatı Bayram Ali Bayram'ın bürosundan alınan dijital verilerin incelendiği, 5 Eylül 2019 tarihinde saat 18.41'de Avukat Bayram'ın şifresi ile şüpheli Mürsel Ş.'nin babası Ümit Ş.'ye ait cep telefonunun internet hattı üzerinden UYAP sistemine girerek icra müdürlüğüne feragat dilekçesi yollandığı belirtildi. İddianamede, "Müşteki Metin Yağız'ın avukatlığını yapan Bayram Ali Bayram'ın elektronik imzasının kullanılarak bilgisi ve rızası dışında UYAP sistemine bağlanılarak takipten feragat dilekçesinin bizzat Mürsel Ş. tarafından gerçekleştirildiği" savunuldu.

Mürsel Ş.'nin bu eylem için babasına ait GSM hattını kullandığı, eylemi gerçekleştirmek için Ordu'dan İstanbul'a geldiği kaydedilen iddianamede, eylemden borçlu Zühtü K.'nın menfaat temin ettiği belirtildi.

100 BİN TL KARŞILIĞI YAPMIŞ

Mürsel Ş., iddianameye yansıyan ifadesinde bu olayı yapmak için Zühtü K.'nın oğlu Ahmet K.'dan dosyanın kapatıldığı 6 Eylül 2019 tarihinde 100 bin TL aldığını söyledi.

HER BİRİNE 32 YILA KADAR CEZA İSTENDİ

İddianamede, şüpheliler Mürsel Ş., Ahmet K. ve babası Zühtü K.nın, "Dolandırıcılık", "Resmi belgede sahtecilik", "Bilişim sistemindeki verileri bozma, yoketme, erişilmez kılma, sisteme veri yerleştirme", "Bilişim sistemine hukuka aykırı girme ve orada kalma", "Resmi belgeyi bozma" suçlarından 12 yıldan 32 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi.

İLK DURUŞMA GEÇTİĞİMİZ HAFTA YAPILDI

İddianame gönderildiği İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi, geçtiğimiz hafta ilk duruşmayı yaptı. Tutuklu sanıklar Zühtü K. ve Mürsel Ş., SEGBİS sistemi ile duruşmaya bağlanırken, tutuksuz sanık Ahmet K., duruşmaya katıldı. Tarafların avukatları ile birlikte müştekiler Metin Yağız ve Bayram Ali Bayram da duruşmada hazır bulundu.

FERAGAT YAZISINI YOLLADIĞINI KABUL ETTİ

Savunmasını yapan Mürsel Ş., müşteki Avukat Bayram Ali Bayram'ın yanında 2014 yılında işe başladığını, Ordu'ya taşındığı için 2018 Ekim ayında ayrıldığını söyledi. Diğer sanık Ahmet K.'yı tanıdığını söyleyen Mürsel Ş, müşteki Bayram Ali Bayram'ın şifresini bildiğini, davaya konu haciz kaldırma işlemini bu şifreyi kullanarak kendisinin gönderdiğini kabul etti. İş yerinden ayrıldıktan sonra davaya konu icra dosyasıyla ilgilenmeye devam ettiğini söyleyen Mürsel Ş., 100 bin TL'yi ise müşteki Bayram Ali Bayram'ın talebi üzerine aldığını iddia ederek tahliyesini istedi.

PARAYI ELDEN ÖDEDİĞİNİ SAVUNDU

Tutuklu sanık Zühtü K. savunmasında, Metin Yağız ile aralarında ticari ilişki nedeniyle anlaşmazlık bulunduğunu, 3 milyon 100 bin liraya anlaştıklarını, 100 bin lirayı oğlu Ahmet K.'nın diğer sanık Mürsel Ş.'ye, 3 milyon lirayı da eşinin alacaklılara elden ödediğini savunarak suçlamaları kabul etmedi.

SENEDİ ALDIKTAN SONRA MÜRSEL Ş.'YE 100 BİN TL ÖDEME YAPILDI

Tutuksuz sanık Ahmet K. ise savunmasında, icra takibine konu tüm senetlerin sahte olduğunu savundu. Babası Zühtü K.'nın senedi aldıktan sonra kendisini aradığını söyleyen Ahmet K., "Babam beni arayarak senedi aldığını ve 100 bin TL'yi Mürsel Ş.'ye verebileceğimi söyledi. Bende bunun üzerine söz konusu parayı Mürsel Ş.'ye verdim. Benim olayla başka alakam yoktur" dedi. Bayram Ali Bayram, eski çalışanı Mürsel Ş.'nin rızası dışında elektronik imzasını kullanarak davaya konu olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Mahkeme, tutuklu sanıklar Zühtü K. ve Mürsel Ş.'nin tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

ŞİKAYETÇİLER AÇIKLAMA YAPTI

Duruşma sonrası DHA'ya açıklama yapan müşteki Metin Yağız, Zühtü K. ile ticari ilişkisi bulunduğunu, bu ilişki soncu davaya konu senedi alarak icra takibi başlattığını belirterek, "İcra dairelerinde hakkımızı almaya çalıştık. Avukatımızın yanında daha önce çalışan, yaklaşık bir yıl önce ayrılan eleman, gidiyor borçlularla anlaşıyor. Avukatımızın ofisine akşam saatlerinde giriyor. UYAP şifresini girerek dosyadan feragat ettiğimiz yazısını icra dairesine gönderiyor. 3 milyon 150 bin lira. Toplam tutarı 5-6 milyon. 100 bin lira karşılığında 6 milyon lira borcu siliyor. Aşağı yukarı 83 tapuya haciz konulmuştu. Bütün hacizler kaldırılıyor. Dosyadaki 500 bin liralık teminat iade ediliyor. Borçlu da gidip senedi alıyor ve yırttığını söylüyor. " dedi.

Avukat Bayram Ali Bayram da "Türk adaletine güveniyoruz, bu suçtan suçluların ve bu suça iştirak eden herkesin bu suçtan dolayı cezalandırılacağını düşünüyoruz. Bizim yanımızda bir yıl önce ayrılmış olan bir katibin benim elektronik imzamı kullanmak suretiyle rızamız hilafına ofisimize girerek dosyadan feragat etmesi neticesinde olmuş bir olaydır." diye konuştu.

Müşteki Metin Yağız'ın Avukatı Ferhat Kılınç, feragatı gönderen avukat çalışanının HTS kayıtlarına göre borçlu firma sahipleri ile iletişim halinde olduğunu belirterek, "Telefon iletişimleri açık bir şekilde olmasına rağmen bugün mahkeme tahliye kararı verdi" dedi. Mahkemenin son infaz yasasındaki düzenlemeyi gerekçe göstererek her iki sanığı da tahliye ettiğini hatırlatan Avukat Kılınç, "Halen zararımız karşılanmamışken, borca konu senedin imha edilmiş olması nedeniyle müvekkilimizin alacağına ulaşması mümkün değilken sanıkların tahliyesine karar verilmiş olmasını bir hukuk garabeti olarak görüyoruz. Bu durumla ilgili gerekli hukuki itirazlarımızı sonuna kadar kullanacağımızı da belirtmek ister" dedi.

- İstanbul