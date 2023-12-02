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Müvekkilinin borcu yüzünden beş parasız kalan avukat şokta: Görülmüş bir olay değil - Son Dakika

Müvekkilinin borcu yüzünden beş parasız kalan avukat şokta: Görülmüş bir olay değil

Denizli'de vergi borcunu ödemek maksadıyla bankaya giden avukat neye uğradığı şaşırdı. Baro ve mahkeme tarafından hiç tanımadığı birine vasi olarak atanan avukat, vasisinin SGK'ya olan 217 bin TL'lik borcundan dolayı tüm hesaplarına bloke konulduğunu öğrenince neye uğradığını şaşırdı.

Müvekkilinin borcu yüzünden beş parasız kalan avukat şokta: Görülmüş bir olay değil
02.12.2023 - 10:05,  Güncelleme: 12:02
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Denizli'de yaşayan 38 yıllık avukat Nuran Aksu, 2020 yılında sonuçlanan bir dava sonrası baro ve mahkeme tarafından hiç tanımadığı bir şahsın hukuki işlemlerini takip etmek amacıyla vasi olarak atandı. Avukat Aksu'nun vasilik görevi mahkeme tarafından 2022 yılında sona erdi. Vergi borcunu ödemek için bankaya giden Aksu, görevlinin tüm hesaplarına tedbir konulduğunu söylemesi üzerine şoke oldu.

Avukatın vergi borcunu ödemek için gittiği bankada şaşırtıcı durumla karşılaşması

"GÖRÜLMÜŞ BİR OLAY DEĞİL, HUKUKTA DA YERİ YOK"

Banka memurundan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bloke konulduğu öğrenen Aksu, ne olduğunu anlamak için SGK'yı aradı. Şaşkınlığı atar atmaz kurum ile irtibata geçen Aksu, müvekkilinin 217 bin TL'lik borcu sebebiyle tedbir konulduğu bilgisine ulaştı. İlk defa böyle bir durumun yaşandığını belirten avukat Nuran Aksu, "İlgili birimlere ulaşınca tedbirin vasisi olduğum kişiden dolayı olduğunu öğrendim. Bir müvekkilin borcu yüzünden mahkeme tarafından vasi olarak atanan bir avukata haciz gelmesi görülmüş bir olay değil ve hukukta da yeri yok. En azından 38 yıllık avukat olarak ben öyle biliyorum" dedi.

Avukatın vergi borcunu ödemek için gittiği bankada şaşırtıcı durumla karşılaşması

"BANKA HESABIMDA PARA VAR AMA HİÇ PARAM YOK"

Tüm mali işlemlerini banka aracılığıyla yaptığını belirten Nuran Aksu "Şuan banka hesabımda para var ama hiç param yok. Üçüncü bir şahıs nedeniyle mağdur edildim. SGK'ya dava açacağım ama dava açmak için param yok. Denizli Barosuna gideceğim ama aracıma mazot alamıyorum. Fatura ve ödemelerim için otomatik ödeme talimatım vardı. Şimdi hiçbiri ödenmedi. Ben faturalarımın ödeme tarihlerini bile bilmem. Bundan dolayı da ayrıca mağduriyet yaşayacağım. Kendi personelimin SGK primini ödemem lazım param yok. Maaş ödeyeceğim ama param yok. Vergilerimi ödemem lazım ama param yok. Tüm param bankadaydı. Şimdi hesaplarımda tedbir var, tedbir kalkıncaya kadar borçla yaşayacağım" şeklinde konuştu.

"ADALETE GÜVENİYORUM"

Yaşadığı sorunla ilgili olarak SGK'ya dava açacağını belirten Aksu, "Şahsın kuruma olan borcu ödenmediği sürece benim hesaplarımdaki tedbirin kalkmayacağını söylediler. Ben SGK'ya dava açacağım. Devletin verdiği bir görevden dolayı benim hesaplarıma tedbir konulması beni mağdur etti. Adalete olan güvenim tam. Mağduriyetimin giderileceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Sosyal Güvenlik Kurumu, Denizli, Banka, Hukuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Müvekkilinin borcu yüzünden beş parasız kalan avukat şokta: Görülmüş bir olay değil - Son Dakika


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SON DAKİKA: Müvekkilinin borcu yüzünden beş parasız kalan avukat şokta: Görülmüş bir olay değil - Son Dakika
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