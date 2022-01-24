Üye Girişi
Avukatından Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna itiraz - Son Dakika

Avukatından Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna itiraz

24.01.2022 14:48
Avukatından Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna itiraz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna itiraz edildi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna itiraz edildi.

"Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 22 Ocak'ta tutuklanan Sedef Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz, müvekkilinin tutukluluğuna itirazda bulundu. Avukat Poyraz tarafından İstanbul Asliye Ceza Hakimliği'ne sunulmak üzere verilen itiraz dilekçesinde, tutuklama kararının usul ve esas yönünden Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihatlarına, Anayasa ve yasalara açıkça aykırı olduğu belirtilerek Kabaş'ın bihakkın veya adli kontrol kararıyla tahliyesi talep edildi.

Sedef Kabaş'ın sözlerinin dökümüne yer verilen dilekçede, Kabaş'ın emniyette ifade verdiği sırada Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından Twitter'da paylaşım yapılmasının AİHS'nin 6. maddesindeki "adil yargılanma hakkı" kuralının açıkça ihlal edildiği belirtildi. Tutuklama kararı veren hakimin meslekteli kıdem şartını taşımadığı da ifade edilen dilekçede, "AİHM'ye göre, hakaret suçu açısından Cumhurbaşkanı'nın herkesten daha çok korunması ve Cumhurbaşkanına hakaretin, genel hakaret suçundan daha ağır ceza ile cezalandırılması AİHS'nin ruhuna uygun olmadığı" da belirtildi.

TAHLİYESİ TALEP EDİLDİSedef Kabaş'ın "Kaçma ve saklanma ihtimalinin yüksek olduğu" yönündeki tutuklama gerekçesine de değinilen dilekçede, "kaçacak, saklanacak" gibi asılsız iddialarda bulunularak iftira ve hakaret suçunun oluştuğu ve kararın hukuki dayanaktan yoksun olduğu kaydedildi. Dilekçede, "Müvekkilem Sedef Kabaş kesinlikle Cumhurbaşkanına hakaret kastıyla bir söz söylememiş, bir paylaşım yapmamıştır. Ancak, müvekkilemin sözlerinden büyük bir zorlama ile suç oluşturulmak istenmektedir. Bu isnat ve iddialarla insanlar hakkında soruşturmalar, davalar açılması ve hatta mahkumiyet kararları verilmesi fikir hürriyetinin, ifade hürriyetinin kısıtlanması sonucunu doğurur ki, demokratik hukuk devletinde kabulü mümkün değildir" ifadesi kullanıldı.


YORUMLAR
500

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Sedef Kabaş, Hakaret, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Avukatından Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna itiraz - Son Dakika


Son Dakika: İstanbul'da kar yağışı nedeniyle kamuda mesai bugün 15.30'da bitiyor Son Dakika: İstanbul'da kar yağışı nedeniyle kamuda mesai bugün 15.30'da bitiyor         
14:54
Son Dakika: Galatasaray'da De Andre Yedlin'in sözleşmesi feshedildi! Amerika'ya uçuyor Son Dakika: Galatasaray'da De Andre Yedlin'in sözleşmesi feshedildi! Amerika'ya uçuyor         
14:26
Kara kış Pelin Akil'e engel olamadı! Mayoyla kendisini karın içine bıraktı Kara kış Pelin Akil'e engel olamadı! Mayoyla kendisini karın içine bıraktı         
14:03
Oyuncu Bülent Şakrak'tan anneye gözyaşlarıyla veda Oyuncu Bülent Şakrak'tan anneye gözyaşlarıyla veda         
13:39
Son Dakika: Vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz belli oldu Son Dakika: Vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz belli oldu         
12:19
Çalışma şartlarına isyan ettiler! Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore asker tarafından alıkonuldu Çalışma şartlarına isyan ettiler! Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore asker tarafından alıkonuldu         
12:00
Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi         
11:58
Savaş ihtimali yükseliyor! ABD, Ukrayna'daki diplomatlara ülkeden çıkma talimatı verdi Savaş ihtimali yükseliyor! ABD, Ukrayna'daki diplomatlara ülkeden çıkma talimatı verdi         
11:29
Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum! Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum!         
10:12
Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek         
10:04
Meteoroloji uyardı! İstanbul bugün de yoğun kar yağışının etkisi altında Meteoroloji uyardı! İstanbul bugün de yoğun kar yağışının etkisi altında         
09:34
Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi         
09:19
KDV indiriminde sona gelindi: Peynir, süt, et, bebek maması, hijyenik ped gibi ürünlerde kalkıyor KDV indiriminde sona gelindi: Peynir, süt, et, bebek maması, hijyenik ped gibi ürünlerde kalkıyor         
08:55
Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu         
08:27
Ankara'da aracı kaydı, kaza yaptı! Tamer Karadağlı çarptığı arabanın sahibini arıyor Ankara'da aracı kaydı, kaza yaptı! Tamer Karadağlı çarptığı arabanın sahibini arıyor         
07:52
İntihar ettiği denilen Esmanur'u annesinin öldürdüğü ortaya çıktı İntihar ettiği denilen Esmanur'u annesinin öldürdüğü ortaya çıktı         
20:49

Son Dakika Haberleri
14:44 AK Parti ilk kez 30'un altında! Cumhur, Millet'ten yarım puan geride
14:26 HDP'li Semra Güzel hakkındaki yeni fezleke! Öldürülen teröristle fotoğrafları çıkmıştı
14:25 Son Dakika: Galatasaray'da De Andre Yedlin'in sözleşmesi feshedildi! Amerika'ya uçuyor
14:25 "Sezen Aksu bir demokrattır" diyen Nagehan Alçı, 10 yıl önce çekilen fotoğrafı paylaştı
14:22 Sedef Kabaş tutuklanmıştı! Bir ceza da RTÜK'ten geldi
14:19 Son Dakika: Yoğunluğunu artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu
14:13 Fatma Girik'in en büyük korkusu, yaşlı annesinden önce ölmekti: Ne yapacak bensiz?
14:06 Fenerbahçe'de İsmail Kartal ve Mesut Özil arasında soğuk savaş
14:05 Bu mahallede koronavirüs vakası hiç görülmedi! Aldıkları önlem şaşırttı
14:03 Kara kış Pelin Akil'e engel olamadı! Mayoyla kendisini karın içine bıraktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2022 14:57:50. #1.11#
SON DAKİKA: Avukatından Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna itiraz - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement