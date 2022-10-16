'Avukatız' diyerek güven kazanıp, emekliyi dolandırdılar - Son Dakika
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'Avukatız' diyerek güven kazanıp, emekliyi dolandırdılar

16.10.2022 15:56
'Avukatız' diyerek güven kazanıp, emekliyi dolandırdılar

KAYSERİ'de, kendilerini avukat olarak tanıtıp 'bankadaki paraların konusunda yardımcı olacağız' diyerek, cep telefonunu aldıkları 70 yaşındaki emeklinini hesabından 25 bin TL kredi çeken 2 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

KAYSERİ'de, kendilerini avukat olarak tanıtıp 'bankadaki paraların konusunda yardımcı olacağız' diyerek, cep telefonunu aldıkları 70 yaşındaki emeklinini hesabından 25 bin TL kredi çeken 2 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Lüks araçla gezerken yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Olay, önceki gün kent merkezinde meydana geldi. A.T. ve G.T., kendilerini avukat olarak tanıttıkları emeklinin cep telefonunu, 'Avukatız, senin banka hesaplarında yardımcı olacağız' diyerek mobil bankacılık hesabına girdi. Güvenini kazandıkları kişinin banka hesabından 25 bin TL kredi çeken A.T. ve G.T, daha sonra parayı kendi hesaplarına gönderdi. Hesabından kredi kullanıldığını fark eden kişinin, ihbarıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. İki şüpheli, lüks araçta gezerken yakalandı, dolandırdıkları para da üzerlerinde çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


YORUMLAR
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23 yıl hapis cezası ile aranan şahıs sahte kimlikle yakalandı 23 yıl hapis cezası ile aranan şahıs sahte kimlikle yakalandı Son dakika haber! 'AVUKATIZ' DİYEREK GÜVEN KAZANIP, EMEKLİYİ DOLANDIRDILAR Son dakika haber! 'AVUKATIZ' DİYEREK GÜVEN KAZANIP, EMEKLİYİ DOLANDIRDILAR
Kaynak: DHA

Banka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Avukatız' diyerek güven kazanıp, emekliyi dolandırdılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: 'Avukatız' diyerek güven kazanıp, emekliyi dolandırdılar - Son Dakika
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