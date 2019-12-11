Avukatız, hakkınızda icra takibi var diyerek dolandırmışlar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avukatız, hakkınızda icra takibi var diyerek dolandırmışlar - Son Dakika

Avukatız, hakkınızda icra takibi var diyerek dolandırmışlar

6 saat önce

Vatandaşları, kendisini avukat olarak tanıtıp haklarında icra takibi başladığını söyleyerek dolandıran 14 şüphelinin yakalanması için Siber Suçlarla Mücadele ekipleri Cuma günü sabahı erken saatlerde 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Vatandaşları, kendisini avukat olarak tanıtıp haklarında icra takibi başladığını söyleyerek dolandıran 14 şüphelinin yakalanması için Siber Suçlarla Mücadele ekipleri Cuma günü sabahı erken saatlerde 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Telefon dolandırıcılarının 50'den fazla vatandaşı 700 bin lira dolandırdığı tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kendisini avukat olarak tanıtarak vatandaşları arayan ve telefon üzerinden dolandıran 14 şüphelinin yakalanması için 6 Aralık cuma günü eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Dolandırıcılık şüphelilerinin bugüne kadar 50'den fazla vatandaşı haklarında icra takibi başlayacağını söyleyerek 700 bin lira dolandırdığı tespit edildi. İstanbul, Afyonkarahisar, Ankara ve Uşak'ta eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 14 kişiden oluşan dolandırıcılık örgütünün elebaşı M.A ve Z.A. Sancaktepe'de açtıkları paravan bir oto galeri üzerinden dolandırıcılık işlerini yürütüyorlardı. Galeriyi aynı zamanla çağrı merkezi olarak da kullandıkları öğrenildi. Vatandaşlara toplu mesajlar gönderiyor ve herhangi birinin üzerine kayıtlı olmayan açık hatlar üzerinden görüşmelerini yapıyorlardı. Yaklaşık 20 milyon vatandaşın iletişim, sigorta ve banka bilgilerini ise geçmişte bir sigorta şirketinde çalışan K.M.B'nın getirdiği ve bu bilgilerle dolandırıcılık yaptıkları öğrenildi. Vatandaşlara attıkları mesajlarda kullandıkları kredinin ya da yaptırdıkları sigorta bedelini ödemediklerinden dolayı icra başlatıldığı ve bu icranın durdurulması için mesajda yer alan avukatlık bürosunun numarasını aramaları isteniyordu. Vatandaşlar bu numarayı aradıklarında ise kendilerini avukat olarak tanıtıyorlar ve icra takibinin durdurulması için istediklerini meblağları vatandaşlardan almaya çalışıyorlardı.

Dolandırıldığını anlayan bir çok mağdur polisi arayarak ihbarda bulundu. Bunun üzerine Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibini tamamlayan ekipler kendisini avukat olarak tanıtarak vatandaşları arayan ve telefon üzerinden dolandıran 14 şüphelinin yakalanması için 6 Aralık cuma günü erken saatlerde eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin operasyonlarında yakalanarak gözaltına alınan 12 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, 9 şüpheli çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şüpheli ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Avukatız, hakkınızda icra takibi var diyerek dolandırmışlar

Siber Suçlarla Mücadele, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kocasının 21 kez bıçakladığı Ayşe: Ölüme terk edildim, yarım kalanı tamamlamak isterler
Annelerini öldüren babalarından şikayetçi olmadılar Son Dakika: HDP'li ilçe başkanı, İran'dan Türkiye'ye giren teröristi güvenli bölgeye götürürken yakalandı Şehit Esma Çevik'in acılı babası konuştu: Kardeşlerine, 'Ben şehit olacağım. Her ikiniz de askeri üniformalarımı giyeceksiniz' demiş

Son Dakika Haberleri
18:59 Ataşehir'de velilerden yağmur altında özel okul protestosu - Son Dakika
18:58 Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
18:58 İki yaşındaki çocuğun hastane yatağından düştüğü iddiasına ilişkin açıklama - Son Dakika
18:56 Kırklareli ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı - Son Dakika
18:54 ATAŞEHİR'DE VELİLERDEN YAĞMUR ALTINDA ÖZEL OKUL PROTESTOSU - Son Dakika
17:19 Son Dakika: HDP'li ilçe başkanı, İran'dan Türkiye'ye giren teröristi güvenli bölgeye götürürken yakalandı - Son Dakika
17:13 Şehit Esma Çevik'in acılı babası konuştu: Kardeşlerine, 'Ben şehit olacağım. Her ikiniz de askeri üniformalarımı giyeceksiniz' demiş - Son Dakika
16:54 Balıkesir'de 3,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu! - Son Dakika
16:46 Jeoloji profesöründen çok kritik deprem uyarısı: 7.2'ye hazır olunmalı - Son Dakika
16:44 İş insanı Ali Ağaoğlu'na "hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istendi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 19:00:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avukatız, hakkınızda icra takibi var diyerek dolandırmışlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]