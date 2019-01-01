Son Dakika Haberleri: Avukatlar 2018'i Birlikte Uğurladı

Avukatlar 2018'i Birlikte Uğurladı

14 dakika önce

Mersin Barosu tarafından düzenlenen yıla veda gecesinde, Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, yönetim kurulu ve avukatlarla bir araya gelerek 2018 yılına birlikte veda etti.

Avukatlar 2018'i Birlikte Uğurladı, System.String[]
Mersin Barosu tarafından düzenlenen yıla veda gecesinde, Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, yönetim kurulu ve avukatlarla bir araya gelerek 2018 yılına birlikte veda etti.

Mersin Barosu Gökdelen Hizmet Birimi'nde düzenlenen gecede konuşan Yeşilboğaz, 2018'i meslektaşlarıyla birlikte uğurlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "2019 yılının birlik, beraberlik ve ümit getirmesini temenni ederek, dayanışma ruhumuzun daha da güçlendiği, tüm zorlukları aşacağımız bir yıl olmasını diler, meslektaşlarımın ve herkesin yeni yılını kutlarım. Yeni yılın tüm insanlığa barış, huzur, adalet ve özgürlük getirmesini temenni ediyorum" dedi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:27 Kaynak: İHA

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