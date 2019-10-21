Avukatlar Baro Han’ı bir yıl ücretsiz kullanabilecek
39 dakika önce
Ruhsatını yeni alan, ekonomik şartlar nedeniyle ilk aşamada ofis açmakta zorlanan genç avukatlara 1 yıl boyunca ücretsiz kullanabilecekleri ofislerin bulunduğu Baro Han törenle hizmete açıldı.
Ruhsatını yeni alan, ekonomik şartlar nedeniyle ilk aşamada ofis açmakta zorlanan genç avukatlara 1 yıl boyunca ücretsiz kullanabilecekleri ofislerin bulunduğu Baro Han törenle hizmete açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:11
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