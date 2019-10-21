Son Dakika Haberleri: Avukatlar Baro Han’ı bir yıl ücretsiz kullanabilecek
Son Dakika Ekonomi Avukatlar Baro Han’ı bir yıl ücretsiz kullanabilecek

Avukatlar Baro Han’ı bir yıl ücretsiz kullanabilecek

39 dakika önce

Ruhsatını yeni alan, ekonomik şartlar nedeniyle ilk aşamada ofis açmakta zorlanan genç avukatlara 1 yıl boyunca ücretsiz kullanabilecekleri ofislerin bulunduğu Baro Han törenle hizmete açıldı.

Avukatlar Baro Han’ı bir yıl ücretsiz kullanabilecek , System.String[]

Ruhsatını yeni alan, ekonomik şartlar nedeniyle ilk aşamada ofis açmakta zorlanan genç avukatlara 1 yıl boyunca ücretsiz kullanabilecekleri ofislerin bulunduğu Baro Han törenle hizmete açıldı.

Han, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:11 
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