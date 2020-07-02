Avukatlar Bedia Teymur ve Meltem Banko sosyal medya düzenlemesini yorumladı: Sahte kullanıcılar yasaklanmalı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, kızı Esra Albayrak'a yönelik Twitter'da yapılan cinsiyetçi saldırıya tepki göstererek, "Bu alçakların peşini bırakmayacağız. Hukuk önünde işledikleri suçun cezasını çekecekler" dedi ve sosyal medyaya yönelik kapsamlı bir düzenlemenin geleceğini belirtti.

Erdoğan'ın açıklamasının ardından gündem olan sosyal medya düzenlemesini avukatlar Meltem Banko ve Bedia Teymur değerlendirdi.

"YASAKLAMALAR TEK BAŞINA ÇÖZÜM GETİRMEYECEKTİR"

Avukat Meltem Banko, dünyanın geldiği teknolojik gelişme durumunun içerisinde sosyal medya şirketlerinin ülkelerin iç hukukuna göre kendilerini revize etmeleri gerektiğini belirterek, "Bu sadece Türkiye için geçerli bir durum değildir. Tüm dünya ülkeleri için bu alanda düzenleme yapılması zorunluluğu hasıl olmuştur. Nitekim Avrupa, Amerika ve Doğu Asya'daki ülkelerinin bu yöndeki politikaları olduğu da görülmektedir" ifadelerini kullandı.

Yasaklamaların ve yaptırımların tek başına çözüm getirmeyeceğini dile getiren Meltem Banko, "Çünkü her geçen gün yeni bir sosyal medya platformu çıkmakta ve yeni bir mecra hayatımızın içine dahil olmaya devam etmektedir. Bu şirketler ve platformlar ile mücadele etmek yerine masaya oturmak ve protokoller hazırlamak daha yerinde ve uygun olacaktır. Yasaklamak yerine kontrollü bir şekilde bu uygulamalara izin vermek daha hukuki bir çözüm olacaktır" dedi.