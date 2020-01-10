Avukatlar bu kez paris'te bakanı cübbelerle protesto etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avukatlar bu kez paris'te bakanı cübbelerle protesto etti - Son Dakika

Avukatlar bu kez paris'te bakanı cübbelerle protesto etti

6 saat önce

Avukatlar bu kez Paris'te bakanı cübbelerle protesto etti-Fransa'da avukatlar yine 'emeklilik reformunu' protesto ettiEngin Akgürbüz, Fransa, (DHA)- Fransa'da polisin ördüğü duvarı aşan avukatlar, Adalet Bakanı Nicole Belloubet'in konuşma yaptığı Paris Temyiz Mahkemesi'ne girip cübbelerini...

Avukatlar bu kez Paris'te bakanı cübbelerle protesto etti

- Fransa'da avukatlar yine 'emeklilik reformunu' protesto etti

Engin Akgürbüz, Fransa, (DHA)- Fransa'da polisin ördüğü duvarı aşan avukatlar, Adalet Bakanı Nicole Belloubet'in konuşma yaptığı Paris Temyiz Mahkemesi'ne girip cübbelerini yere attı.

Fransa'da avukatlar kendilerine has emeklilik sisteminin 'emeklilik reformu paketi' kapsamında genel emekliliğe dahil edilme kararını protesto etmeye devam ediyor.

Önceki gün Caen şehrindeki adliye ziyaretinde Fransa Adalet Bakanı Nicole Belloubet konuşma yaptığı sırada avukatlar cübbelerini atıp emeklilik reformunu protesto etmişti.

Bakan Belloubet'ih Paris Temyiz Mahkemesi'ni ziyareti sırasında da benzer eylem yapıldı. Polisler protestonun önüne geçebilmek için avukatların bulunduğu koridorun çıkışında etten duvar ördü ancak avukatlar polisleri aşarak bakanın konuşacağı salona indi. Burada cübbelerini yere atan avukatlar 'emeklilik reformunu' protesto etti.

Avukatlar bu kez paris'te bakanı cübbelerle protesto etti

Paris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:33 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Otomobil sürücüsü Enes ile avukat Cemre'nin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
ABD, İran'a yönelik yeni yaptırım kararlarını açıkladı AK Partili İmirze Demir'in acı günü! Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti Milli Eğitim Bakanlığı öğrenciyi aşağılayan soruyu soran öğretmenle ilgili soruşturma başlattı

Son Dakika Haberleri
23:08 Doğu Türkistan'da Yapılan Sağlık ve Yaşam İhlalleri Konferansı - Son Dakika
23:08 Netanyahu'dan Trump'a İran'a yaptırım tebriği - Son Dakika
23:07 Trablus'ta Hafter saldırıları protesto edildi - Son Dakika
23:07 Ankara numan kurtulmuş basın ödülleri töreni'nde konuştu - 2 - Son Dakika
23:02 TÜBİTAK'dan Kanal İstanbul açıklaması - Son Dakika
21:41 Taksici kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası - Son Dakika
21:19 Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 23:10:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Avukatlar bu kez paris'te bakanı cübbelerle protesto etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]