Son Dakika Haberleri: Avukatlar, çocuklara istismardan korunma yollarını oyunla anlattı
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Avukatlar, çocuklara istismardan korunma yollarını oyunla anlattı

17 dakika önce

MERSİN Barosu Çocuk Hakları Merkezi, çocuklara cinsel istismardan korunma yollarını ve haklarını, 'Sihirli Küre' adlı tiyatro oyunu ile anlattı.

Avukatlar, çocuklara istismardan korunma yollarını oyunla anlattı, System.String[]
MERSİN Barosu Çocuk Hakları Merkezi, çocuklara cinsel istismardan korunma yollarını ve haklarını, 'Sihirli Küre' adlı tiyatro oyunu ile anlattı.
Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) rejisörü Melih Öztürk'ün yazdığı ve yönettiği, dekor ve kostüm tasarımını Gülden Sayıl'ın üstlendiği Sihirli Küre adlı çocuk oyunu Mersin Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Oyunda Mersin Barosu'na kayıtlı avukatlar Ayşemsu Kaya, Burak Arkalı, Ahmet Paket, Kamil Ekinci, Ezgi Çakır, Tülay Sevgi Can, İlayda Kaya, Nazikeda Kaya, Elif Kurt, Funda Üvek, Derya Korkmaz, Arife Tekeli, Musa Karabacak, Zehra Çoban, Nida Sevinmiş, Ayşe Elvan Bilgin ve Zeynep Can rol aldı.
Avukatlar, oyunu ilgiyle izleyen çocuklara karşılaşabilecekleri olumsuz olaylar karşısında ne yapacaklarını eğitici ve öğretici mesajlarla aktardı. Oyun, oyun ilkokul 1, 2, 3 ve 4'ncü sınıf çocukları için il merkezi ilçelerinde periyodik olarak sahnelenecek.
Tiyatroyu Mersin Barosu yönetim kurulu üyeleri Av. Ece Kovan Demirtaş, Av. Bilgehan Yaşa avukatlarla, çocuklarla, öğretmenlerle ve velilerle birlikte izleyen Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, her gün çocuk istismarı haberinin gündemde yer aldığını belirterek, "Toplum olarak cinsel istismara karşı durmak üzere mücadele etmek zorundayız. Meslektaşlarımızın sahnelediği tiyatro oyunu, çocuklarımıza cinsel istismardan korunma yollarını anlatmak, daha korunaklı hale gelmesi için baro olarak sunmuş olduğumuz etkinliklerden bir tanesi. Bu oyun daha önce de avukatlarımız tarafından sahnelendi. Oyunu ilgiyle izleyen çocuklar, çocuk rolündeki avukatlarımıza karşılaştıkları kötü olaylara karşı doğru yönlendirme yapması, tiyatronun amacına ulaştığını göstermektedir. Yaptığımız bu hizmet, çocuk istismarının önlenmesinde bir adım olur. Ancak toplum olarak çocuk istismarına ve şiddete karşı hep birlikte mücadele etmek zorundayız. Yasalarımızı daha etkin kılmalıyız, daha etkin mücadele yöntemleri geliştirmek zorundayız. Mersin'de öğrencilerimize bu tiyatro oyununu sahnelemekten Mersin Barosu olarak mutluyuz" diye konuştu.

- Mersin
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:55 Kaynak: DHA
Küre, Mersin, Güncel
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