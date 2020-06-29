Avukatlar da sosyal mesafe kuralına uymadı - Son Dakika

Avukatlar da sosyal mesafe kuralına uymadı

ANTALYA'da avukatlar, barolarla ilgili hazırlanan yasa tasarısına ilişkin basın açıklaması yaptı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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