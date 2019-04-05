Son Dakika Haberleri: Avukatlar Günü

Avukatlar Günü

1 saat önce

Kütahya'da, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

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Kütahya'da, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kütahya Barosu'na kayıtlı avukatlar, Kütahya Adliyesi önündeki törende bir araya geldi.


Törende, Baro Başkanı Ahmet Atam tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.


Atam, burada yaptığı konuşmada, avukatlık mesleğinin, insanın özgür olmak ve eşit yaşamak arzusu, hakkı olanı elde etmek için ihtiyaç duyduğu yardım ve gereksinim karşısında doğduğunu söyledi.

5 Nisan'ın Kütahya Barosu için ayrı bir öneminin olduğunu dile getiren Atam, şöyle konuştu:

"Zira, bu yıl baromuzun 90. kuruluş yıl dönümü. Bu vesileyle Kütahya Barosu'nu varlıkları ve emekleriyle 90. yılına taşıyan ve aramızdan ayrılan tüm meslektaşlarımı şükranla ve rahmetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. 5 Nisan Avukatlar günü dolayısıyla 5'inci kez bu kürsüden siz değerli konuklarımıza hitap ediyorum. Hukuk devletinin, adalete olan güvenin ve toplumsal barışın sağlanması ancak, savunma mesleğinin gücü ve bağımsızlığıyla orantılıdır. Bizler mesleğimizi icra ederken hiç kimseye bağımlı olmadık, olmayacağız da. Bağımsızlığımızın tek sınırı, her daim kanunlar ve adalet duygusu oldu. Biz hukuk devleti ve adalet adına mücadele eden avukatlar, hukukun üstünlüğünü hakkıyla gerçekleştirip hayata geçirmek ve savunucusu olmak için yemin ettik."

Konuşmaların ardından kutlama programı Baro Evi'nde devam etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:10 Kaynak: AA

5 Nisan, Kütahya, Güncel
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