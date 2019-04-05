Son Dakika Haberleri: Avukatlar Günü'nde Kaza Yaptı

Avukatlar Günü'nde Kaza Yaptı

1 saat önce

Erzurum'dan Oltu ilçesine giden bayan avukatın kullandığı otomobil traktör ile çarpıştı.

Avukatlar Günü'nde Kaza Yaptı, System.String[]
Erzurum'dan Oltu ilçesine giden bayan avukatın kullandığı otomobil traktör ile çarpıştı. Kazada bayan avukat hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, bugün sabah saat: 10.00 sıralarında Erzurum'dan Oltu'ya giden Avukat Nilgün Çelik yönetimindeki 06 ZB 077 plakalı otomobil Sarısaz Köyü önünde dikkatsizlik sonucu İbrahim Aktaş yönetimindeki 25 NE 760 traktöre arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Avukat Nilgün Çelik hafif şekilde yaralanırken traktör şoförü İbrahim Aktaş yara almadan kurtuldu. Avukat Nilgün Çelik Oltu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Otomobil ve traktörde ağır hasar meydana gelirken trafik kısa süreli trafiğe kapandı. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:32 Kaynak: İHA

Oltu, Erzurum, 3. Sayfa
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