Avukatlar Günü Turnuvalarında Kupalar Sahiplerini Buldu

Mersin Barosu Spor Komisyonu'nun Avukatlar Günü dolayısıyla düzenlediği tenis, voleybol, satranç, masa tenisi ve basketbol turnuvalarında dereceye giren takım ve oyuncularına kupaları verildi.

Mersin Barosu Spor Komisyonu'nun Avukatlar Günü dolayısıyla düzenlediği tenis, voleybol, satranç, masa tenisi ve basketbol turnuvalarında dereceye giren takım ve oyuncularına kupaları verildi.



Mersin Baro odasında yönetim kurulu ve avukatların katılımıyla gerçekleşen kupa töreninde konuşan Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Avukatlar Haftası'nda çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyleyerek, "Meslektaşlarımızın sosyal etkinliklerde bir araya bir araya gelip kaynaşması için bir çok alanda spor etkinlikleri düzenledik. 400'e yakın meslektaşımız bu etkinliklerimizde bir araya gelme ve birbirini daha yakından tanıma fırsatı buldu. Bu etkinliklerimizin ilerleyen zamanlarda birlikteliğimize daha da güç katacağına inanıyorum. Sadece mesleğimizle, meslek sorunlarımızla boğuşmanın yanı sıra, bir araya gelebilmenin yollarını da aramak zorundaydık. İş dışındaki birlikteliğimizi sportif ve kültürel etkinliklerle sağlamaya çalışıyoruz. Tüm spor dallarına katılıp katkı sunan, emek veren ve yarışmalarda derece alan, alamayan tüm meslektaşlarımı tebrik ediyorum. Ayrıca turnuvalarımızın gerçekleşmesi için emek veren Spor Komisyonu Başkanımız İbrahim Hakkı Koç'a ve destek veren yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Konuşmaların ardından Başkan Yeşilboğaz, turnuvalarda ilk 3'e giren takımlara ve oyunculara kupalarını verdi. - MERSİN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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