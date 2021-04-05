Mobil Avukat Bilgi Sistemi 'Celse' avukatlar arasında yerini aldı - Son Dakika

Adalet Bakanlığı tarafından avukatlara özel olarak hazırlanan Mobil Avukat Bilgi Sistemi (Celse) de avukatlar tarafından yoğun olarak kullanılıyor. Bugüne kadar 169 bin 12 kez avukatlar tarafından indirilen Celse ile e-duruşma uygulamasına da başvuru yapılabiliyor.

Yargı Reformu Strateji Belgesi ile adalete erişimin kolaylaştırıldığı adımlardan biri de avukatların bulundukları yerden duruşmalara katılabilmesini sağlayan e-duruşma sistemi oldu. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün talimatıyla hazırlanan ve 5 Nisan 2018 yılında Avukatlar Günü'nde hizmete sunulan Celse mobil uygulaması avukatların işlerini daha rahat takip etmesine olanak sağlıyor. Celse, İOS ve Android işletim sistemi bulunan mobil cihazlara dijital platformlardan ücretsiz olarak indiriliyor. Avukatlar için zaman ve emek tasarrufu sağlayan uygulamanın gerçekleştirildiği mahkeme sayısı ülke genelinde 535'e ulaştı.

Adalet Bakanlığınca yargı reformu kapsamında adalet hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla 15 Eylül 2020 tarihinde başlatılan e-duruşma uygulaması yargılamalara savunmanın katılımını zorlaştıran mesafeden kaynaklanan sorunları ortadan kaldırdı. E-duruşma, sistem kurulum çalışmaları tamamlanan mahkemelerle birlikte Türkiye genelinde 96 tüketici, 184 icra hukuk, 32 kadastro, 49 asliye hukuk, 36 sulh hukuk, 40 aile, 86 iş, 8 asliye ticaret ile 4 fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesinde uygulanıyor.

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan Celse mobil uygulaması, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) ve e-devlet ile de uyumlu çalışıyor. Celse uygulamasına 12 Ocak'ta yapılan güncellemeyle mobil cihazlar üzerinden e-duruşma talebi gönderilmesi ve e-duruşmaya katılım mümkün hale getirilirken, program içerisindeki 'dosyalarım' menüsüne yargı birimlerinde taraf kaydı bulunan dosyaların evraklarını görüntüleme imkanı sağlanıyor.

Güncellemeyle birlikte gelen bildirim özelliğiyle kullanıcı tarafından belirlenen dosyaların safahat bilgilerine ilişkin gelişmeler anlık bildirim olarak mobil cihazlardan takip edilebiliyor. - ANKARA